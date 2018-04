Deset nejkrásnějších výletních plaveb podél britských ostrovů

Ať je důvod vaší cesty do Británie jakýkoli, poznamenejte si do cestovního plánu heslo "plavba podél pobřeží". Stačí si vybrat z nabídky těch nejzajímavějších výletů na lodi, které pro Vás připravila britská cestovatelská centrála VisitBritain.

Anglie

1) Pobřeží hrabství Norfolk a Suffolk

Východ Anglie se svým překrásným pobřežím (dlouhém 402 km) nabízí skvělé možnosti pro plavbu. Oblast je domovem tradičního májového jachtařského závodu známého jako Burnham Week, což je nejstarší jachtařská regata ve Spojeném království, která se koná na přelomu srpna a září.

2) Přístav Solent mezi městem Southampton a ostrovem Wight

V přístavu Solent mezi Southamptonem a ostrovem Wight se každoročně koná slavná regata známá jako Cowes Week. Začíná první srpnový týden a pravidelně tu mezi sebou soupeří různě zkušené posádky. Součástí regaty je i slavný závod kolem ostrova (Round the Island Race).

3) Jihovýchodní pobřeží Anglie

Na jihovýchodním pobřeží Anglie naleznete úžasná místa např. kolem měst Brighton, Dover, Eastbourne nebo ostrova Hayling Island. Pro více informací se podívejte se na webové stránky věnované jihovýchodní Anglii.

4) Pobřeží kolem Devonu a Cornwallu



V Devonu a Cornwallu rozhodně nebudete postrádat potřebný vítr do plachet. Navštivte stránky věnované plachtění v jihozápadní Anglii a zjistěte si více o tom, co kraj nabízí.

5) Normanské ostrovy

Normanské ostrovy, konkrétně Guernsey a Jersey, nabízejí mnoho možností pro plavbu, s malebnou krajinou kolem.

Wales

6) Poloostrov Gower

Poloostrov Gower byl vůbec první oblastí v Británii, která byla označena za oblast výjimečné přírodní krásy. Zajeďte se podívat, proč tomu tak je a nebudete litovat.

7) Pobřeží národního parku Pembrokeshire

Pobřeží kraje Pembrokeshire se vyznačuje překrásnými písečnými plážemi a bezpečnými přístavy k zakotvení a odpočinku. Pokud chcete brázdit zálivy na vlastní pěst, nebo provozovat vaše oblíbené vodní sporty, jste na správném místě. K dispozici jsou i kurzy Královské jachtařské organizace.

Skotsko

8) Firth of Forth

Firth of Forth je skotský záliv na východě země, blízko Edinburku. Máte-li rádi dlouhé plavby na velké vzdálenosti, zamiřte právě sem. Můžete se také vydat po řece Forth nahoru až do Bo´ness a Charlestonu, nebo naopak dolů k pobřeží East Neuk a přístavům Fife na severu a Dunbar na jihu.

9) Firth of Clyde

Západně od města Glasgow leží Firth of Clyde. Záliv byl vyhlášen nejkrásnějším v celé Británii. Můžete se tu vydat na romantickou plavbu kolem ostrova Arra, zastavit se po cestě v některém z nejmalebnějších přístavů na světě, nebo navštívit unikátní ptačí rezervaci v Ailsa Craig.

10) Záliv Moray Firth

Severně od města Inverness, na východě Skotska, je záliv Moray. Kromě nádherné přírody tu narazíte i na početnou populaci delfínů.

VisitBritain doporučuje:

Pro více informací o plavbách ve Skotsku se podívejte na stránky věnované skotským přístavům.

Vyčerpávající informace o jachtaření v Británii najdete na stránkách Královské jachtařské organizace.