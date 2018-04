Deset nejkrásnějších přírodních koupališť v Česku. Hupněte tam

1. Harasov

Místo, které má víc máchovskou atmosféru než Máchovo jezero. Úplně si tady představíte Jarmilu, jak stojí na skále. Harasov je rybník na říčce Pšovce v Kokořínském dole hned u silnice. Skoro ze všech stran ho obklopují pískovcové skály. Na břehu stojí chátrající výletní hotel a na protilehlé straně si můžete prohlédnout asi nejhezčí skalní byt na Kokořínsku (obydlí v umělé jeskyni). Je porostlý břečťanem, má verandu a prosklená okna.

Oblíbil jsem si tady zejména klidné večerní koupání. Když jsem vlezl do vody bez plavek, nikdo se tu nepohoršoval. Na Harasově je málokdy přeplněno a do vody vstupujete velmi pozvolna. Rybník je ale špatně dostupný veřejnou dopravou. Vstupné tam nikdo nevybírá.

VIDEO: Nádherné koupání slibuje rybník Harasov na Kokořínsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

2. Vltava v Krumlově

Když jsem vyrazil v létě na Slavnosti růže nebo jen tak do Krumlova, bez osvěžení v řece se to neobešlo. Navíc můžete pozorovat, kdo jede po vodě, kdo nezvládl jez, a zdravit se s plavčíky a kapitány na lodích všeho druhu. Vlastně znám tři místa, kde se dá v Českém Krumlově vykoupat a každé má jinou atmosféru.

Zpravidla jdu napoprvé k zahrádkám nad dřevěnou krytou lávkou, kde řeka teprve vtéká do Krumlova. Řeka je tam hlubší, teče pomaleji. Tam se opravdu vykoupete. Další varianta je prostředek, tedy mělčina pod jezem přímo pod zámkem. Ale pro opravdové koupání tam najdu klid až večer, když turisté obsadí hospody.

Stejně tak chodím i k jezu v místě, kde Vltava Krumlov naopak opouští. Jednou jsem tam fotil mladé Romy, jak skáčou z několik metrů vysoké skály do vody. Byli to už docela odvážlivci. Jednoho jsem v skoku vyfotil a pak mu fotku poslal e-mailem.

3. Rybník pod Kostí

Rybník, v němž se zrcadlí hrad Kost v Českém ráji, není typické koupaliště a tak asi ani není myšlen. Ale když vstoupíte na miniaturní pláži u křižovatky do vody a díváte se při plavání na hrad nad vámi, je to nezapomenutelný zážitek. Vedle je i krásný domek s dřevěným molem zarostlý vegetací, nad vším se klenou pískovcové skály skoro ze všech stran. Voda je tam i docela čistá, tedy vodní květ se rozprostírá až na druhé straně odvrácené od silnice a od hradu.

Sem je ale bezpodmínečně nutné přijít až večer, až zmizí davy turistů a stánky se suvenýry či občerstvením. Rybníky v Českém ráji vůbec nezaostávají za těmi jihočeskými, bohužel v některých je koupání výslovně zakázáno, protože jsou soukromé.

4. Nechranická přehrada

Jsme v kraji, kde mám pocit, že je mi větší horko než kdekoli jinde. Jako by Mostecko a Chomutovsko ještě víc ohříval průmysl, vyprahlé stěny povrchových dolů a beton paneláků. Nechranická přehrada na rozhraní Chomutovska a Lounska láká ke koupání o to víc.

Zapamatujete si ji ještě díky dvěma specialitám. Má hodně dlouhou hráz, po které vede silnice, na jedné straně pole, na druhé voda, dvě rozdílné barvy. Ten kraj má téměř náladu dálek amerického Středozápadu. A za druhé, na „pláži“ ve Vikleticích u kempu je vstup do vody po betonových deskách. Nijak to nevadí, vlastně to má i tu výhodu, že nemusíte moc oklepávat hlínu, než znovu vklouznete do ponožek a do bot.

Nechranice jsou i rájem rybářů a jachtařů. I když k vodě přiléhá kemp, přístup k přehradě je volný.

5. Brněnská přehrada

Brněnská přehrada je něco, co může Praha závidět Brnu. Hostivař ji prostě nenahradí. Fascinuje mě, že až pod ni dojedete tramvají (Brňáci šalinou) a z mnoha důvodů je kultovní. Má své symboly v podobě obří kotvy u přístaviště, hospody ve vysloužilém parníku na suchu s nápisem „zvláštní plavba“ za oknem a sochařské galerie pod širým nebem.

Nejlepší koupání je dál od hráze. Čím dál od Brna, tím méně davů. Do vody tam vedou regulérní schodiště, jenom pozor, jsou opravdu velmi kluzká.

Byl jsem tam letos jednoho výjimečně sychravého letního dne, v přehradě jen pár otužilců, den spíš potemnělý, ale na jezeře bylo příjemně.

Nedávno jsme četl kritický článek v MF DNES, jak si Brňané stěžují, že se přehrada stala útočištěm bezdomovců. Ale pokud jsou tam bezdomovci vzorně umytí vodou z přehrady, proč ne. Teď se tam dostavěly úplně nové převlékárny. Já i bezdomovci máme určitě radost.

6. Babylon

Koupaliště s asi nejkrásnější dřevěnou plovárnou, která vypadá jak dvoukřídlý zámek. Babylon mi připomíná film Rozmarné léto. V pohodě se dá k Babylonu dojít pěšky nebo dojet na kole z Domažlic. Koupe se tu zdarma a ještě vidíte na hřeben Čerchova v Českém lese.

Když vlezete do vody na straně přivrácené k lesu, vykoupete se ve větším klidu než přímo u plovárny. Tam bývá plněji.

7. Koupaliště Divoká Šárka

Tohle sice není v pravém slova smyslu přírodní koupání, protože jde o několik umělých bazénů. Ale šárecké koupaliště je tak vklíněné do přírody ve skalnatém údolí, že ho sem mohu s klidným srdcem zařadit. Dokonce se nabízí se sloganem „nejklidnější koupaliště v Praze“. Ale co je hlavní, má snad nejstudenější vodu v Praze, takže to je správné místo pro dny s teplotními rekordy kolem 37 stupňů jako nyní. I v takovém počasí vám tam bude po chvíli ve vodě zima.

V parné dny se také táhne nepřetržitý had lidí od konečné tramvaje kaňonem až ke koupališti. Otevřeno je od 9 do 19 hodin. Vstupné je 80 korun, od půl páté odpoledne se slevuje na 50 korun.

8. Vranovská přehrada

Tohle je takový „moravský Mácháč“. Najdete tu romantický bar v lodi u pláže a originální visutý most u přehrady – malý vranovský Golden Gate.

Osobně mám rád tamní moderní penziony Gaudeo. Navíc je to ideální výchozí místo pro průzkum hradu Bítov a zámku Vranov nad Dyjí.

Podívejte se na Vranovskou pláž:

VIDEO: Nejlepší kemp v republice? Vranovská pláž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

9. Jezero Milada

Nejnovější přírůstek na koupací mapě Česka a vlastně i jedna z největších turistických událostí letoška. Poslední květnový víkend se po letech napouštění a rekultivací otevřelo jezero Milada mezi Ústím nad Labem a Teplicemi na místě bývalého velkolomu na uhlí. Byl jsem tam hned premiérový den, tak bych se mohl chlubit, že jsem jedním z prvních lidí, kdo se tam vykoupali.

Zatím tam chybí zázemí jako restaurace či půjčovny sportovního náčiní a pořádné parkoviště, ale pořád máte šanci se na Miladě vykoupat v klidu a s výhledem na hradbu Krušných hor. Jednak se zpráva o jezeře ještě úplně nerozkřikla a navíc je tam špatný přístup veřejnou dopravou. Ale nemám strach, že se to v dohledné době nezmění.

S kamerou jsme se podívali i pod hladinu jezera Milada:

VIDEO: Jezero Milada u Ústí láká tisíce lidí. Ponořili jsme se pod hladinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

10. Chmelař

Úštěcký rybník Chmelař s kempem na břehu je malým Máchovým jezerem pro fajnšmekry. Tanečně-diskotéková atmosféra Mácháče tu nechybí, ale celé je to tu komornější. Má poctivou písčitou pláž, kde se do písku opravdu propadáte. V létě se na Chmelaři koná pirátská bitva – originálnější alternativa k „běžnému“ historickému šermu.

Pár kroků přes silnici začíná jedna z nejmenších památkových rezervací v Česku – Úštěk, který milují filmaři a točili se tam Rebelové i Kolja. Jedinou nevýhodou je, že momentálně je Chmelař na seznamu míst nevhodných ke koupání kvůli sinicím. Zde se platí vstup na pláž 30 korun.