Deset nejkrásnějších pláží Středomoří

Porto Katsiki, Lefkáda, Řecko

Proč tam jet: Voda je zde křišťálově čistá, oblázková pláž se rozprostírá pod majestátními pískovcovými útesy, vytvářejícími nádhernou podívanou. Na okrajích pláže leží velké balvany, které poskytují relativní stín při slunných dnech. Na pláž se dá dostat jak autem, tak lodí. V roce 2001 byla tato pláž vyhlášená třetí nejlepší na světě, i proto je dnes velmi oblíbená.

Tip na dovolenou Vyberte si zájezd na dovolená.iDNES.cz a objevte i vy kouzla nejkrásnějších pláží.

Zajímavosti: Nedaleká pevnost Santa Maura. Založili ji už ve 14. století pravděpodobně křižáci za doby turecko-benátské okupace. Postavil se tady i akvadukt, jehož části si můžete dodnes prohlédnout. Na začátku 18. století pevnost zrenovovali Benátčané a vtiskli jí novější podobu.

Jak se tam dostat: Cesta z Prahy autem je dlouhá skoro 2 150 kilometrů. Do Athén, od kterých je ostrov vzdálený necelých 300 kilometrů, létají pravidelné linky z Prahy.

Myrtos, Kefalonie, Řecko

Proč tam jet: Pláže, které na některých místech strmě klesají do moře, tvoří z velké části větší oblázky. Proto je tu voda průzračně čistá. Pláž dlouhou asi jeden kilometr obklopují vysoké skály.

Zajímavosti: Na Myrtu se natáčelo i pár scén ze slavného filmu Mandolína kapitána Corelliho s Penélope Cruzovou a Nicolasem Cagem v hlavních rolích. V okruhu pár desítek kilometrů od pláže se skrývá vesnička Metaxata, kterou si velmi oblíbil anglický básník lord Byron a v níž nalezneme skalní hroby z mykénské doby.

Jak se tam dostat: Od Prahy je Myrtos vzdálený necelých 1 400 kilometrů. Ostrov Kefalonie leží od Atén asi 300 km. Mezi ostrovy pravidelně jezdí trajekty sloužící i pro přepravu aut.

Další krásné pláže v Řecku: Canal d'Amour na ostrově Korfu a Nea Potidea na poloostrově Chalkidiki.

Pláž Myrtos, Kefalonie, Řecko

Medveja, Opatijská riviéra, Chorvatsko

Proč tam jet: Pláž se nachází v oblasti 42 kilometrů dlouhé Opatijské riviéry u Kvarnerského zálivu. Pozvolně klesá do moře a tvoří ji drobné kamínky až oblázky. Nadšenci se zde mohou věnovat potápění.

Zajímavosti: Klid a nedotčená příroda. Větší zábavní a sportovní centra jsou ve městě Lovran vzdáleném dva kilometry. Už v 19. století si Opatijskou riviéru oblíbila rakousko-uherská šlechta, dnes proto můžeme obdivovat přímořské vily a domy, které si šlechtici z dob císařovny Sissi nechali na pobřeží postavit. Vily jsou často přestavěné na hotýlky.

Jak se tam dostat: Medveja leží od Prahy zhruba 850 kilometrů a necelých 200 od Záhřebu.

Pláž Medveja, Opatijská riviéra, Chorvatsko

Zlatni rat, ostrov Brač, Chorvatsko

Proč tam jet: Mnoho lidí označuje tuto pláž, jejíž název znamená v překladu Zlatý mys, za nejkrásnější na Jadranu. Svým zvláštním tvarem přitahuje mnoho turistů. Roh vybíhá z ostrova a v důsledku povětrnostních vlivů a mořských proudů mění svůj tvar a směr ohbí.

Pláž tvoří drobné oblázky a jemný písek. Pro milovníky klidu to ale není, bývá hodně plná.

Zajímavosti: V blízkosti pláže Zlatni rat najdete pozůstatky římské vily včetně zbytků nádrže, patrně rezervoáru na vodu nebo plaveckého bazénku. Celý výběžek lemuje borový lesík. V relativní blízkosti pláže objevíte i skalní klášter Blaca ze 16. století. Cesta trvá lodí asi půl hodiny. Pláž vyhledávají i milovníci windsurfingu a vodních sportů.

Jak se tam dostat: Cesta z Prahy autem je dlouhá 1 150 kilometrů.

Z hlavního města Záhřebu je to na ostrov Brač 450 kilometrů. Cesta ze Splitu trvá trajektem 50 minut.

Další krásné pláže v Chorvatsku: Punta Rata a Bačvice

Zlatni rat, ostrov Brač, Chorvatsko

Ayia Napa, Kypr, východní část Kypru

Proč tam jet: Písečné pláže na jižním pobřeží Kypru si turisté oblíbili už dávno, v posledních letech sem více míří mladí lidé. Kyperské pláže návštěvníci tradičně hodnotí velmi pozitivně. Břeh se jen pozvolna svažuje do tyrkysově modré teplé vody. Viditelnost pod vodou je dobrá, dá se zde i potápět. Na své si tu přijdou i milovníci vodních sportů, mohou si vyzkoušet paragliding nebo jízdu na vodních lyžích.

Zajímavosti: Až do konce 18. století byli jedinými obyvateli ostrova mniši ze zdejšího kláštera. Klášter se vystavěl speciálně jako domov pro posvátnou ikonu, která se podle pověsti měla zjevit lovci při stíhání kořisti. Teprve po skoro dvou stoletích se do oblasti přistěhovala asi dvacítka civilních obyvatel a založili zde dnešní město, v jehož středu klášter nyní stojí.

Příroda kolem Ayia Napa je nádherná, je zde rozseto mnoho kulturních a historických památek i archeologických nalezišť. Narazíte i na krásné kostelíky.

Jak se tam dostat: V sezoně jezdí na Kypr trajekty z řeckého ostrova Rhodos nebo města Pireus a z tureckého Tasuku. Cesta autem na Rhodos je dlouhá skoro 2 500 kilometrů, do Tasuku téměř 3 000. Dostanete se sem i letecky, Ayia Napa leží necelých 50 kilometrů od letiště v Larnace.

Pláž Ayia Napa, Kypr

Cala Mondragó, Mallorca

Proč tam jet: Pláž s jemným bílým pískem se vyznačuje velmi pozvolným klesáním, voda je díky tomu příjemně vyhřátá. Naleznete zde jak komfort v podobě restaurace a turistického zázemí, tak nerušené pohodlí a klid opuštěných pláží. Nad pláží se vypínají vysoká skaliska, celá oblast leží ve stejnojmenné přírodní rezervaci s nádhernými přírodními sceneriemi a bohatou faunou a flórou.

Zajímavosti: Zhruba 30 kilometrů od Cala Mondragó můžete navštívit známé Dračí jeskyně, rozsáhlý jeskynní komplex s podzemním jezerem.

Jak se tam dostat: Autem je nejlepší jet do Barcelony nebo Valencie, odkud pak pokračovat trajektem přes Ibizu na Mallorcu. Cesta do Barcelony měří 1 700 kilometrů, do Valencie 2 000. Přeprava trajektem trvá od čtyř do deseti hodin. Letecky se lze dostat do hlavního města Palma de Mallorca a půjčit si zde auto.

Letovisko je od Palmy vzdáleno 60 kilometrů.

pláž Cala Mondragó, Mallorca

Peníscola, Španělsko

Proč tam jet: Na Costa del Azahar, navazující na známou oblast Costa Brava, asi 10 kilometrů od města Benicarló, lze najít pláže štěrkové či oblázkové, převládají tu ale ty s jemným zlatavým pískem. Za nejkrásnější část se považuje Peníscola. Moře je zde čisté a většinou klidné, vstup do vody pozvolný.

Zajímavosti: Na poloostrově si můžeme prohlédnout unikátní komplex starého města, nezapomenutelnou atmosféru vytvářejí noční uličky. Nad plážemi se tyčí skály, na jejichž úbočích se rozkládají úrodné sady a údolí plná zeleně.

Jak se tam dostat: Pláž leží asi 220 kilometrů jižně od Barcelony a 100 severně od Valencie. Cesta autem z Prahy do Barcelony, kam ale pravidelně létají i letadla, je dlouhá necelých 2 000 kilometrů.

Další krásné pláže ve Španělsku: pobřeží Costa Brava a ostrov Isla Cíes na severu Španělska

Pláž Peniscola, Španělsko

Ölüdeniz, Egejská riviéra, Turecko

Proč tam jet: Nejkrásnější pláže Egejské riviéry najdete právě zde, 200 kilometrů západně od Antalye. Dlouhé písečné pláže táhnoucí se podél klidné Modré laguny, oddělené od moře úzkou šíjí, se v poslední době mezi turisty těší stále větší oblibě. Některé úseky pláže jsou při vstupu do vody poseté kamínky. Tato laguna, jediná v Turecku, patří k nejfotografovanějším na světě, zvláště kvůli okolním plážím. I název Ölüdeniz se odvozuje od této laguny, v překladu znamená Mrtvé moře, a to kvůli mimořádně klidným vodám.

Zajímavosti: Lákadlem pro turisty je určitě možnost vyzkoušet si paragliding. Pohled na malebnou lagunu a pláže shora je nezapomenutelný a rozhodně stojí za to.

K dalším zajímavostem se řadí takzvaná Motýlí pláž, ležící uprostřed přírodní rezervace, kde žije mnoho druhů motýlů. Dostanete se k ní jen po vodě.

Navštívit je možné také nedalekou lýdijskou vesnici Olympos, ve které byly objeveny unikátní skalní hroby, nebo třeba stejnojmenný národní park.

Jak se tam dostat: Cesta autem z Prahy do tureckého letoviska Ölüdeniz je dlouhá skoro 2 800 kilometrů. Většina turistů proto volí letadlo. Z Prahy se letecky dostanete do Istanbulu nebo Ankary.

Vzdálenost Ölüdenizu od Ankary je 630 kilometrů a od Istanbulu necelých 820 kilometrů.

Pláž Ölüdeniz, Egejská riviéra, Turecko

Maremma, Toskánsko, Itálie

Proč tam jet: Chcete-li zažít opravdovou romantiku, vypravte se na toskánskou pláž Maremma ležící asi 100 kilometrů od Pisy mezi ústím řeky Ombrone a městečkem Talamone. Najdete kilometry prázdných romantických písečných pláží. Zapomeňte na zmrzlináře, restauraci s pizzou, lehátka, která vám přinesou tam, kam ukážete. A moře? To je tu divoké a magicky krásné.

Zajímavosti: Znalci říkají, že není v Itálii krásnější místo, odkud lze sledovat do ruda zbarvené východy slunce. V pozadí se přitom rýsují obrysy ostrova Elba, kde pobýval v exilu Napoleon Bonaparte. Z písečných pláží se dá vejít do piniových hájů, skrývající ve stínu kouzelné laguny.

Jak se tam dostat: Z Prahy je to 1 200 kilometrů a 12 hodin jízdy. Jede se přes Mnichov, Bolzano, Veronu, Florencii, Sienu, Grosseto. K plážím se dostanete příjezdovou cestou z vesnice Alberese do Marina Alberese.

Maremma, Toskánsko, Itálie

Vasto Marina, Abruzzi, Itálie

Proč tam jet: Tahle pláž na východním pobřeží Itálie, v regionu Abruzzi nedaleko města Vastose, zapůsobí zlatavým pískem. A je výjimečná i svým tvarem, připomínajícím půlměsíc. Nebývá tu rušno a společnost vám tu kromě cikád budou dělat i nedaleké vinice či ovocné sady. Z pláže je ovšem i krásný výhled na městečko nahoře na kopci. Směrem na sever se táhne skalnaté pobřeží s oblázkovými plážemi.

Zajímavosti: Na pláž Vasto navazuje regionální přírodní rezervace Punta Anderci se svou vlastní malou pláží.

Nedaleko také leží ostrovy Tremiti. Region Abruzzo a samotné městečko Vasto patří mezi cíle, nezasažené masovým turismem - s malými kavárničkami, starobylými kostely a katedrálou. Městečko se také proslavilo svou kuchyní, vypravit se sem můžete hlavně na ryby.

Jak se tam dostat: Z Prahy je to 1 400 km a 13 hodin jízdy. Jede se přes Mnichov, Innsbruck, Bolzano, Bolognu, Anconu, Pescaru do Vasta.

Pláž Vasto Marina, Itálie