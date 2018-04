Mladý Čech líčí 10 nejhorších věcí na životě v Austrálii

1. České pivo za 400 korun

Jaké každého turistu, i Jana Jebavého, šokovaly ceny. Sydney totiž patří mezi nejdražší města světa a tak není překvapením, že třeba za české pivo v restauraci člověk zaplatí od pěti do dvaceti dolarů, za večeři třeba i padesát dolarů.

Nájmy bytů v centru města se pohybují od 700 do 1000 australských dolarů týdně, pokud jde o klasický dvoupokojový byt. A třeba krabička cigaret může stát až 25 AUD, což v přepočtu vychází skoro na 500 korun.

2. Každý třetí Australan na kokainu

Mladého Čecha překvapilo časté užívání drog. „V Sydney je každý třetí člověk občasným uživatelem kokainu a osmdesát procent všech záchodů v restauracích a klubech nese stopy kokainu,“ argumentuje s tím, že při zdejších cenách, zhruba 300 dolarů za gram, to není zrovna levná záležitost.

3. Extrémně pomalý internet

Mladý muž je nespokojený i s rychlostí internetu. Ve srovnáním v Českou republikou je i nejrychlejší domácí internet v Austrálii pomalejší než ten, který mají Češi doma běžně na mobilu. „Stáhnout si film je tady skoro nemožné,“ říká.

4. Rasismus větší než v Česku

„Tady vidí Australan Inda a už má v ruce kladivo,“ popisuje nepříjemnou rasovou nesnášenlivost v zemi Jebavý. A dodává, že tato skutečnost ho udivuje i proto, že v Austrálii je přistěhovalců z celého světa velká většina. Například ve třetím největším australském městě Brisbane je zhruba padesát procent populace asijského původu (podle některých znalců poměrů jde mimo jiné i o důsledek tzv. pozitivní diskriminace - pozn. redakce).

5. České vzdělání nic neznamená

Ani vysokoškolský diplom z české univerzity v Austrálii neznamená záruku úspěchu. „České vzdělání tady nic neznamená,“ vysvětluje. Přijdeš sem, můžeš mít třeba i doktorát, a ze dne na den jsi nikdo, říká Jebavý a tvrdí, že mnoho jeho známých, lékařů a právníků pracuje třeba jako uklízeči stájí nebo pomocné síly v kuchyni.

V zemi klokanů vyžadují kromě diplomu také několikaletou praxi v oboru, a to ideálně z australského trhu, což nově příchozí žadatel o práci samozřejmě mít nemůže. Rovněž se velmi hledí na vysokou úroveň anglického jazyka. Kdo chce v zemi uspět, měl by mít mezinárodní jazykovou zkoušku IELTS alespoň na 6,5 nebo 7,0 bodů. Výjimku tvoří snad jen obor účetní, kde jsou nároky nižší, protože země se dlouhodobě potýká s nedostatkem účetních.

6. Komplikace s vízy

Pro Čechy je navíc prakticky nemožné vycestovat do země jinak než na studentská víza. Ta umožní pracovat dvacet hodin týdně, což ovšem k uživení nestačí. Mnoho studentů tak pracuje přes limit, ale tím riskují deportaci a doživotní zákaz vstupu do země.

Pokud jste odborníkem v nějakém oboru a přesvědčíte nějakou firmu, aby vás minimálně na dva roky zaměstnala, můžete dostat sponzorská víza. To ale vyjde na zhruba 40 tisíc dolarů, tedy skoro 800 tisíc korun. Ani varianta, že by se tam člověk oženil či vdal za rodilého Australana či Australanku, není zcela levná, pohybuje se v řádech desetitisíců korun.

7. Vysoké pokuty za všechno

V Austrálii je velmi snadné získat vysokou pokutu. Uvádí, že za to, že přejdete na červenou, se platí 200 dolarů, za odhození nedopalku na zem to samé. Kamarád dostal pokutu za překročení rychlosti 545 dolarů a já 400 dolarů, přitom jsem jel jen 15 km/h přes limit, líčí Jebavý.

8. Sítě proti žralokům nefungují

Dalším bodem v dlouhém výčtu negativ této země je podle mladého Čecha zabíjení žraloků a celkový problém s ekologií. Jakmile se žralok přiblíží na několik kilometrů k pobřeží, je zastřelen. Přitom okolo většiny pláží v Austrálii by měly být ochranné sítě. Podle jeho slov poslední testování těch sítí ukázalo, že osmdesát procent sítí je zničených, zamotaných, děravých a zkrátka nefunkčních.

9. Do baru vás po 1:30 už nepustí

Problémem je podle Jana Jebavého také spousta různých nařízení. Upozorňuje, že pokud byste si chtěli dát pivo na pláži, tak že je za to 400 dolarů pokuta. Vadí mu, že po půl druhé v noci nepustí zájemce do baru. A že kdybyste si třeba v Brisbane chtěli dát usušit prádlo na balkon, tak je to považováno za obecné pohoršování.

10. Preferují uhlí před solární energií

Jako poslední bod uvádí mladý muž politickou nestabilitu země. „V současné době tady na úkor těžby uhlí zakázali v bankách investovat do solárních elektráren a do čisté energie. I když budete mít třeba velkou zahraniční investici, může se vám pořád stát, že vám australská vláda prostě řekne ne,“ uzavírá své stížnosti na zemi protinožců mladý Pražák, který se po dokončení studia chystá odcestovat do Skotska. Tam plánuje studovat hereckou školu.