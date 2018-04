Deset NEJ středisek, kde se rozbuší srdce freeridera

St. Anton am Arlberg, Rakousko

Středisko, kterému se mezi freeridery přezdívá "evropská Aljaška", patří v sousedním Rakousku mezi nejzajímavější lokality. Místo v prestižním klubu "Best of the Alps", které se projevuje dražšími službami (skipas 42 eur/den), je paradoxně jistou výhodou. Najdete zde totiž hodně bohatých turistů, ale málo freeriderů, což znamená spoustu nerozježděných terénů dostupných přímo z lanovky. St. Anton navíc patří k místům s největšími sněhovými srážkami v celém Tyrolsku.

Oblast Alrberg zahrnuje ještě další čtyři střediska, která poskytují nespočet terénů k objevování.

Více: www.stantonamarlberg.com

Courmayeur, Itálie

Italská strana Mont Blanku poskytuje útočiště před anglickými důchodci okupujícími především francouzskou stranu a Chamonix. Místní ski patroly jsou velmi přísné na dodržování bezpečnostních zásad při pohybu v otevřených terénech (povinná lavinová výbava), což plně podporujeme. Středisko disponuje dvěma cvičnými plochami pro nácvik záchrany zasypaných z laviny, kde si to zájemci můžou sami vyzkoušet.

Místní terény skrývají mnoho ledovcových trhlin, takže je vhodné zaplatit si profesionálního průvodce - www.guidecourmayeur.com, který dokáže zprostředkovat i heliskiing (lyžování za pomoci helikoptéry). Skipas stojí 41 eur/den. Milým překvapením jsou místní vlekaři, kteří jsou ve srovnání s jinými středisky k freeriderům velmi vstřícní a kdykoli ochotně poradí a poskytnou informace o případném lavinovém nebezpečí.

Více: www.courmayeur-montblanc.com

Andermatt, Švýcarsko

Je víc než výmluvné, že jsme toto středisko vybrali pro pořádání freeridového Backcountry campu. Na dominantu této oblasti, horu Gemsstock (2 963 m n.m.), vede jediná kabinková lanovka, z jejíž vrchní stanice se rozbíhá nespočet zajímavých tras.

Středisko je orientované na sever a střetává se zde jižní a západní fronta; garance prašanu, kterého někdy napadne až pět metrů za sezonu, je proto téměř stoprocentní. Nejlepší čas pro návštěvu střediska je každopádně březen a duben.

Skipas stojí 44 eur na den a platí pro celou oblast včetně Oberalppassu, což je další skvělé středisko dostupné horským vláčkem.

Více: www.andermatt.ch

Sainte Foy, Francie

Davy turistů toto středisko v údolí Val d'Isere míjejí při své cestě autokarem do Tignes nebo Les Arcs (vzdálené zhruba 15 km). Romantické vesničky přiléhající k Sainte Foy s typickými roubenými chalety jsou přitom o poznání zajímavější než paneláková zástavba francouzských megastředisek.

Úžasné freeridové terény tu můžete objevovat buď na vlastní pěst, nebo za doprovodu profesionálních horských vůdců (www.guide-montagne-tarentaise.com) za velmi přátelské ceny - skipas 25 eur/den. Jako jedno z mála evropských středisek nabízí Sainte Foy možnost heliskiingu, který se pohybuje od 310 eur na den.

Více: www.saintefoy-tarentaise.com

Fagaraš, Rumunsko

Rumunsko nečekaně objevilo potenciál, který ježdění ve volném terénu nabízí, a poskytuje kvalitní služby od horských vůdců až po heliboarding. Bohužel však za velmi přemrštěné ceny - týden heliskiingu vyjde na 3 380 eur. Pokud rádi přenecháte starosti jiným, doporučujeme www.heliskiromania.com.

Z našeho pohledu se však vyplatí vyrazit na vlastní pěst a vzít si s sebou sněžný skútr, který se v Rumunsku může legálně používat. V odlehlých oblastech však nepočítejte s žádnou záchranou a spoléhejte se pouze na sebe.

Více: www.mountainguide.ro

Narvik, Norsko

Necelých 350 km severně od polárního kruhu leží nejsevernější město Evropy napojené na železniční síť. Přímo z města, rovnou od fjordu, vede lanovka na nejlepší freeridy ve Skandinávii.

Přestože má nejvyšší hora Narvikfjel jen 1 000 metrů, můžete zde jezdit až do června. Neskutečné výhledy na fjordy kompenzují horší prašanové podmínky (březen - červen). Naopak zdejší terény jsou velmi bezpečné z hlediska lavinového nebezpečí a díky teplému Golfskému proudu je zde na Skandinávii velmi příjemná teplota okolo -5 °C. Novinkou je Arctic Ski Pass za 195 NOK/den, který vám umožní jezdit i v 80 km vzdáleném švédském Riksgrensenu.

Více: www.narvikfjellet.com

Mt. Baker, USA

"Powder mountain", jak se tomuto středisku na severozápadě USA ve státě Washington právem přezdívá, by měl navštívit opravdu každý, kdo miluje prašan. V sezoně 1998/1999 zde nasněžilo neuvěřitelných 28,5 metru! Freeride můžete provozovat zcela svobodně, pouze se důsledně vyhýbejte zakázaným místům, kde by vás záchrana přišla velmi draho.

Do volného terénu můžete pouze s odpovídajícím vybavením a je víc než pravděpodobné, že vás někdo prověří. Lavinové nebezpečí není příliš vysoké (časté srážky, lesy), nebezpečné jsou však skály a tzv. tree well - závěje kolem stromů, do kterých člověk velmi snadno propadne. Doporučujeme návštěvu Mt. Baker snowboard shopu, který patří slovenským bratrům a je zde vždy skvělá atmosféra.

Skipas stojí 35 USD/den, resp. 43 USD o víkendu, a kromě tzv. pillows (prašanové polštáře) narazíte na nespočet legend snowboardingu a lyžování. Více: www.mtbaker.us.

White Water - Nelson, Kanada

Nelson, ležící na jihozápadě Kanady poblíž hranice s USA, je romantické městečko připomínající období "zlaté horečky". Místní bary jsou plné freeriderů, kteří u piva spřádají prašanové plány. Většiny terénů však musíte dosáhnout po svých, takže zde nepotkáte příliš mnoho snowboardistů ani rekreačních jezdců. Čeká vás tak bezpočet skvělých lokalit s famózními údolími, kde často nepotkáte živou duši.

Za sympatických 35 USD si můžete zaplatit lavinový kurz (do 16 let věku povinně) od Canadian Avalanche Association. Pokud nebudete chtít využít místních vleků (55 USD/den), můžete zkusit velmi populární Cat Skiing (místo vleků vás vozí rolbou) za 725 USD za den, který vás velmi pohodlně dostane do nezapomenutelných terénů (www.whitegrizzly.com).

Více: www.skiwhitewater.com

Grand Hirafu, Japonsko

Na ostrově Hokkaidó leží jedno z nejlepších freeridových středisek v Japonsku. Část naší redakce tuto oblast navštívila a překřtila ji na na "císařství" freeridingu, neboť zde sněží skoro každý den. Mezi nejkrásnější terény patří místní listnaté lesy, jejichž koruny se pod nánosy sněhu doslova prohýbají.

Skipas není zrovna za pakatel, stojí 4 800 jenů/den. Ušetřit můžete tím, že se na vrcholky dostanete po svých a k jídlu si budete dávat hlavně ryby, které tu připravují na všechny možné způsoby a jsou poměrně levné.

Více: www.grand-hirafu.jp/winter/en/

Gulmarg, Indie

Na úpatí Kašmíru se jezdí od roku 1920, ale až díky výstavbě gondoly v roce 2005, kterou provozuje indická vláda, se stal Gulmarg velmi navštěvovaným střediskem. V tomto nejseverněji obydleném místě v Indii, obklopeném himálajskými vrcholky, se můžete nechat vyvézt až do výšky 4 000 m n.m. Odtud se můžete spouštět prašanovým mořem nekonečných tras.

Pokud vás lákají místa nedotčená komercí a nebojíte se kulturního šoku, neváhejte. Turistický ruch toto středisko za pár let jistě dostihne. Případně se stane soustem radikálů z 30 km vzdáleného Pákistánu, kterým dojde, že se na dosah jejich hranic nacházejí tučná sousta v podobě amerických turistů. Skipas za 1 000 INR/den je cár papíru s vyznačeným datem, nečekejte restauranty ani početné záchranářské týmy. Doporučujeme včasnou rezervaci.

Více: www.skihimalaya.com