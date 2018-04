Deset NEJ míst na Zemi, která jsou nejúchvatnější při pohledu shora

1. Rio de Janeiro, Brazílie

Jedno z nejkrásnějších měst na světě, metropole Brazílie a karnevalu, je při pohledu z ptačí perspektivy okouzlující díky kombinaci oceánu a zelených kopců a třicetimetrové soše Krista Vykupitele. Krásný výhled na město se nabízí i od sochy samotné na 710metrové hoře Corcovado, kam každou půlhodinu jezdí malý vláček. V srpnu 2016 se tu bude konat olympiáda, druhá v novodobé historii tak blízko rovníku.

2. Niagarské vodopády na hranici USA a Kanady

Nejsou to sice největší vodopády na světě, ale sledovat zblízka takovou masu vody láká denně davy turistů. Zblízka je doslova cítit mohutnou sílu řeky Niagary, která podle známé trampské písničky teskně hučí do noci. Z výšky je jasné, jakou sílu má živel na kanadsko-americké hranici.

Když Niagarské vodopády zamrzly...

3. Velký bariérový útes v Austrálii

Podle některých odborníků je největší korálový útes na světě dokonce vidět až z Měsíce. Ale to za pár let nemusí být pravda, protože za posledních 30 let ho ubyla více než polovina. Velký bariérový útes se táhne přes dva tisíce kilometrů od severovýchodní Austrálie a je dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO.

4. Las Vegas, USA

Je to svět sám pro sebe, na který se vyplatí podívat z nadhledu. Hotely tu vypadají jako slavné světové stavby, je tu zmenšená Eiffelovka, New York i Benátky. Fascinující záře neonů se každému vryje do paměti. A pozor, všichni návštěvníci se shodují, že čas ve světově proslulém centru zábavy, hazardu a všeho, co je v ostatních místech USA přísně zakázáno, běží nějak rychleji.

5. Rezervace Masai Mara v Keni

Lvy a zebry a slony můžete vidět v každé lepší zoologické zahradě, ale s divočinou to nemá nic společného. Nejslavnější keňská rezervace Masai Mara, která přechází v národní park Serengeti v Tanzanii, každý rok láká milovníky přírody k Velkému stěhování. Nestěhují se však lidé, ale pakoně a zebry. A vidět to z výšky je jako pozorovat to pod lupou.

6. Grand Canyon v USA

Rozeklané skály nad řekou Colorado v dechberoucích barvách jsou na seznamu povinných zastávek každého cestovatele po USA.

Každý chce vidět to místo, kde se země z ničeho nic rozestoupí a člověku se nabídne ohromující pohled na obrovský pestrobarevný kaňon. Téměř dva kilometry hluboký kaňon, po jehož dně se vlní řeka Colorado, nabízí bezpočet vybudovaných vyhlídkových míst. Je tu k dispozici i speciální trasa pro cyklisty nebo úsek, který se dá projet autem a zastavit na několika vyhlídkách.

Pohled až na dno Grand Canyonu:

7. New York City v USA

Na ten první pohled na New York z letadla nikdy nezapomenu. To, co jsem vídala předtím ve filmech a seriálech, bylo najedou na dosah za okénkem! Věže Empire State Building, Chrysler Building a tehdy ještě i věže Světového obchodního centra.

Vidět Manhattan jako na dlani je snad snem každého turisty, který do Big Apple směřuje. Když pak člověk prochází ulicemi New Yorku, často se ho zmocní pocit, že je maličkou figurkou mezi obřími stavbami. Všechny jsou tak vysoké, že se jakoby naklánějí. Nejoblíbenější vyhlídka je z Empire State Building, odkud je vidět nejen New York, ale i sousední New Jersey.

8. Kappadokie v Turecku

Někdejší římská kolonie ve vnitrozemí Turecka dostala název z perštiny, Katpatuka znamená „země krásných koní“. Právě tady se začaly vést první plemenné knihy. Odtud pocházela krásná a ušlechtilá zvířata, hodná královských a císařských dvorů.

Oblast však proslavili první křesťané, kteří tu našli úkryt před pronásledovateli Římany. Zůstaly tu po nich příbytky, první křesťanské kaple, kostely, chrámy a kláštery. Od docela maličkých kapliček pro pár lidí až po chrámy o několika lodích a patrech, to vše vytesané do ztvrdlého lávového tufu.

9. Sydney Harbour v Austrálii

Dříve se té zátoce zařezané hluboko do pevniny říkalo Port Jackson, dnes je známá jako Sydney Harbour. Je to vlastně záliv Tichého oceánu, ze kterého se do všech stran rozrůstá město Sydney. Tady jsou k vidění ty nejlákavější turistické cíle města, které je známější než australské hlavní město Canberra. Nad přístavem se tyčí slavná budova opery a Harbour Bridge. Dá se jít i do nitra mostu, po údržbářských schodištích v každém ze dvou oblouků mostu se mohou turisté s průvodcem dostat na samý vrchol konstrukce ve středu mostu. Opera vám pak leží u nohou.

10. Havajský ostrov Kauai

Čtvrtému největšímu Havajskému ostrovu se přezdívá Ostrov zahrad a podle TripAdvisoru je z těch osmi hlavních nejméně zasažený komercí. Turisty láká malebnými vodopády a kaňony a asi 60 nádhernými plážemi, které připomínají blízkost Polynésie. Právě na tomto ostrově se natáčel Jurský park a Dobyvatelé ztracené archy.

Šéf Facebooku si koupil část ostrova Kauai:

