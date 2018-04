Vidět a (ne)zemřít. Deset míst, která vás nabíjí energií

1. Indie: Tádž Mahal

Jeden ze sedmi divů moderního světa, architektonický klenot postavený jako pomník velké lásky. Stavba trvala dvacet let, pracovalo na ní 20 tisíc mužů a její financování téměř zruinovalo státní pokladnu. Přestože jde o hrobku, Tádž Mahal vyzařuje pozitivní, až optimistickou energii. Že by takhle vypadal ráj? A přestože ho každý dobře zná z fotografií, teprve když stojíte tváří v tvář nádherné stavbě, uvědomíte si její dokonalé proporce a absolutní symetrii. I proto se Tádž Mahal stal symbolem celé Indie.



2. Kambodža: Angkor Vat

Největší chrámový komplex světa láká čím dál víc turistů. Samotné centrum Angkoru mělo plochu deset kilometrů čtverečních a chránily ho osm metrů vysoké a dvanáct kilometrů dlouhé hradby. Ostatně na výstavbě města prý pracovalo na 6 tisíc slonů.

Uprostřed opevněného města stojí mohutný chrám Bayon, který patří mezi nejpodivnější stavby světa. Je totiž postaven jako jakési bludiště 54 věží, které jsou ozdobené obrovskými tvářemi s poněkud potměšilým úsměvem.



3. Vietnam – Halong Bay

Dopřejte si tři noci strávené na lodi proplouvající mezi podivnými ostrovy v zátoce Halong Bay v severním Vietnamu. Kolmé vápencové skály porostlé částečně bujnou vegetací mizí v mlze a zase se vynořují jako kulisy strašidelného filmu, loď se houpe ve vlnách a sem tam se míjí s dalšími snovými plavidly. O mystickém charakteru zátoky se stovkami bizarních ostrovů vypovídá už sám název zátoky, který v překladu znamená místo, kde se draci noří do moře.



4. Indonésie: Borobudur

Nejkrásnější chrámová hora světa vysoká 35 metrů vznikla už v devátém století, ale po několika stoletích byla opuštěna a později pohřbena pod nánosem lávy a tropické vegetace. Borobudur objevil až na počátku 19. století britský guvernér Stamford Raffles, jehož muži vyhrabali pohádkový komplex doslova z popela.

Borobudur je vyzdobený více než 2 600 reliéfy, které zachycují život tanečnic, bohaté hostiny dvořanů či nekonečné průvody válečníků a bojovníků na slonech. A také 504 sochami Buddhy, z nichž mnohé jsou ukryté v perforovaných stupách na vrcholku hory. Nejkrásnější zážitek je při východu slunce.



5. Barma: Bagan

V Egyptě už vás na pyramidy dávno nepustí, naopak v Baganu jsou stále benevolentní a temná zákoutí zdejších chrámů si můžete prolézat na vlastní pěst. Nebo si večer vylézt na střechu některého z chrámů a sledovat odtud fantastický západ slunce nad rozlehlou planinou, která je poseta dvěma tisíci svatyní postavených v době od 9. do 13. století. Bagan představuje jakousi výkladní skříň historie Barmy a současně jedno z hlavních spirituálních center buddhistické země. Téměř magicky působí Bagan ze vzduchu, když nad chrámy letíte v balonu.

6. Nepál: Manang

Vysokohorský trek v Nepálu nabije člověka víc než cokoliv jiného. Čtrnáct dní s batohem na zádech dokonale vyčistí hlavu a fascinující scenérie přidají punc velkolepého zážitku. Stoupá se stále výš, až do sedla Thorong La, které je ve výšce necelých 5 500 metrů nejvyšším bodem treku, jež vede kolem Annapurn. Kyslíku je hodně málo, v noci člověk nemůže pořádně spát a často ho bolí hlava, ale výsledný dojem je nepopsatelný. Prožitek vertikály, blízkost majestátních vrcholků a pozorování místních obyvatel, to všechno dělá z putování po náhorní plošině kolem Manangu nezapomenutelný zážitek.

7. Maledivy: Halaveli

Zatímco v Himálaji člověk vnímá prožitek vertikály a je konfrontován s majestátností a velkolepostí hor, na Maledivách ho čeká prožitek přesně opačný. Pokud sedíte na opuštěné pláži malého ostrova, jehož nejvyšší bod je nějaké dva metry nad hladinou moře a široko daleko nevidíte žádný jiný pevný bod, můžete si uvědomit křehkost života, zranitelnost planety i pomíjivost lidské existence. Nádherným zážitkem je zůstat na opuštěné pláži po západu slunce, kdy se všechno ponoří do tmy a člověk slyší jen šplouchání vln a hučení oceánu.

8. Thajsko: Doi Suthep

Zářící zlatý chrám na vrcholu hory Doi Suthep nedaleko města Chiang Mai vyzařuje slavnostní atmosféru. Chrám byl založen již v roce 1383 a stále v něm žijí desítky mnichů. Na vrchol hory vede 309 schodů a z vrcholku je krásný výhled na město.

Největší zážitek nabízí místo hned po ránu, kdy je zde jen minimum návštěvníků a člověk může při meditaci s buddhistickými mnichy „ochutnat“ sílu spirituální energie. Ale pozor, začíná se už v pět ráno.

9. Vietnam: Tay Ninh

Hlavní chrám kaodaistické církve, která je pokusem o sloučení všech světových náboženských systémů, stojí v malém městečku v jižním Vietnamu. Unikátní bohoslužby se tu konají čtyřikrát denně, a to v 6 ráno, pak v poledne, v šest hodin večer a nakonec o půlnoci. Pestrobarevný chrám vyzdobený celou řadou symbolů ovšem stojí za návštěvu i mimo mše, kdy si mnohem více užije radostnou a optimistickou atmosféru, která z celé stavby vyzařuje.

10. Šrí Lanka: Adamova hora

Křesťané věří, že na Adamovu horu poprvé vystoupil Adam vyhnaný z ráje a na vrcholu zanechal otisk svého chodidla. Hinduisté tvrdí, že zmíněná stopa patří bohu Šivovi, zatímco buddhisté ji přisuzují Buddhovi, který se měl právě odtud odrazit při svém skoku do nirvány. Ať tak či tak, Adamova hora na Šrí Lance je jedním z nejvyhledávanějších poutních míst Asie. Na 2 240 metrů vysokou horu vedou osvětlené schody, to proto, že mnoho poutníků vyráží už po půlnoci, aby to nahoru stihli před nádherným východem slunce.