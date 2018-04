Deset míst, která stojí v Řecku za návštěvu

Mykonos

Přístav na tomto ostrově, zvaný Malé Benátky, je považován za největší architektonický klenot celého kykladského souostroví. Dvou- a třípatrové domy s dřevěnými balkony působí dojmem, že se vznáší přímo nad vodami – proto ta benátská přezdívka. Malé Benátky ocení zejména umělci – jsou oblíbeným motivem mnoha malířů a výtvarníků.

Aténské metro

Za památkami můžete v Aténách i do metra. Kromě antických artefaktů nalezených při budování metra jsou tu i díla moderních umělců. Antiku uvidíte ve stanicích Akropoli nebo Monastiraki, moderní umění například ve stanici Omonia. Lístek stojí 0,80 eura.

Rhodos

Milovníci historie by měli navštívit na ostrově stejnojmenné hlavní město, jehož podobu a styl určili nejvýraznější pánové ostrova – johanitští (nebo také maltézští) rytíři. Zrekonstruované hradby a rytířské paláce dávají centru města honosně středověkou atmosféru.

Mnišská republika Athos

Athos, nejvýchodnější z poloostrůvků vybíhajících do Egejského moře z Chalkidiki, láká milovníky pověstí, protože realitu zná málokdo. Nesmějí sem turisté a už vůbec ne ženy (to se týká i samiček zvířat). Smějí sem jen dospělí muži, a to pouze na zvláštní povolení, jehož vyřízení může trvat i rok. Kláštery však lze vidět i fotografovat z lodi během výletní plavby.

Spinalonga

Ostrůvek u pobřeží Kréty, asi dvacet minut lodičkou z přístavu Elounda. V roce 1579 tu vyrostla benátská obranná pevnost. V roce 1903 byla Spinalonga určena posledním útočištěm lidí s leprou. Povinný výlet pro pesimisty. Uvědomí si tu, jak se i na smrt nemocní rvali o každý den života. A taky pro nadšené plavce – je tu nejčistší voda z celé Kréty.

Kréta – Archeologické muzeum

I když nejste fanoušci muzejních prohlídek, tuto si nenechte ujít! Archeologické muzeum v Heraklionu patří mezi nejlépe uspořádaná muzea antického umění na světě. Dozvíte se vše o éře obřích paláců. Nejprve jděte do muzea a teprve pak na prohlídku paláce Knossos, kterou si s vědomostmi z muzea lépe užijete.

Korfu – Myší ostrov

Oblíbeným snímkem je ostrůvek s klášterem u poloostrova Kanoni. V laguně bylo vystavěno letiště, jehož dráha patří k nejkratším v Evropě. Z taverny nad lagunou je nádherný pohled na ostrůvek Pontikonissi a klášter Vlacherna, které tvoří symbol Korfu.

Kláštery Meteora

V Thessalii vznikl jakýsi kamenný les a téměř na každé homoli se krčí klášter. Z 24 je jich obydleno pět. Pravidla pro návštěvu: muži musí mít dlouhé kalhoty a rukávy, ženy nesmějí mít hluboké výstřihy. Pokud mají šortky, musí si obléci sukně, které jsou tu za poplatek k dispozici.

Santorini

Sopečný ostrov snoubí divokou přírodu s historií a uspokojí jak milovníky luxusu, tak něžné romantiky. Zdejší kavárny visí nad zálivem jakoby ve vzduchu a pozorovat odsud západ slunce je zážitek. Většinou dávají přednost vážné hudbě – Chopinovi, Beethovenovi, Bizetovi.

Symi

Výlety lodí k Řecku patří. Zkuste se plavit z Rhodu na ostrůvek Symi. Během hodiny a půl loď zastaví v zálivu s klášterem Panormitis, pak pokračuje do hlavního „města“. Je tu k dostání nepřeberné množství koření (i s českými návody k použití, upotřebíte zvláště u zdejších afrodiziak).