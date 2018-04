Deset jarmarků, festivalů a přehlídek, kde si užijete dobré jídlo

Štrůdlování ve Slaném

Kdo má rád záviny a štrůdly, ten by neměl chybět na Havelském jarmarku a štrůdlování ve Slaném.

Máte rádi záviny a štrůdly? Pak se v sobotu 17. října vypravte do Slaného na Havelský jarmark a slánské štrůdlování. Na Masarykově náměstí se kromě stánků s řemeslnými a farmářskými výrobky můžete těšit na vyřezávání z ovoce a zeleniny, ukázky paličkování krajek, malovaní a tisk na textil, dětské dílničky, patchworkové výrobky, dýňové či lněné domácí lisované oleje a také vyhlášení soutěže ve štrůdlování. Soutěží se ve dvou kategoriích, a to o nejlepší jablečný štrůdl a nejlepší slaný závin. Ze dvou kousků je vždy jeden určený pro porotu, ten druhý ale ochutnáte přímo na jarmarku!

Zápolení s bochníky chleba

V sobotu 17. října můžete být ve ve Ski areálu Struhy u Turnova svědky již třetího ročníku ojedinělé akce, závodů v koulení chleba. Loňského klání se zúčastnilo na 150 závodníků, letošní účast by měla být ještě větší. Dopravit tříkilový pecen chleba v co nejkratším čase po klikaté slalomové trati ze sjezdovky dolů, do cílové brány, může zkusit každý, dospělí i děti.

Připravený je i bohatý doprovodný program, například drakiáda, bublinárium nebo zábavný pětiboj. A pokud varovně zvednete prst a začnete mluvit o plýtvání, zadržte – jde o bochníky, které se neprodaly v obchodech a po skončení závodů si na nich pochutnají koně z okolních jízdáren.

Litoměřice zvou na gastronomickou přehlídku

Speciality z exotických zemí vám nabídne Gastro Food Fest na výstavišti v Litoměřicích.

Není nutné cestovat stovky a tisíce kilometrů, abyste ochutnali speciality některých zemí. Třetí ročník Gastro Food Festu vám je naservíruje přímo pod nos, a to na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích o víkendu 17. a 18. října. Letošní ročník nabídne mexická, francouzská, italská, americká, řecká, vietnamská a indická jídla, tuzemské speciality i molekulární kuchyni. Slibně zní i „velká sýrová nakládačka“, dojde i na snoubení vína a paštik a ochutnávky výsledků kuchařských show.

Zvěřinové a vepřové hody

Vepřové hody aneb Pohádkové posvícení na Starých Hradech doprovází dobroty z domácí zabíjačky, velký jarmark a bohatý program pro děti.

Během října si na několika místech můžete dopřát nefalšované vepřové hody – například od 16. do 18. října v Hotelu pod Zvičinou v Dolní Brusnici. Rodinám s dětmi přijdou vhod vepřové hody aneb Pohádkové posvícení na Starých Hradech; v sobotu 17. října tu ochutnáte klasické dobroty z domácí zabíjačky, tedy guláš, jitrničky a jelítka, chybět nebudou ani posvícenské koláče, velký jarmark a bohatý program pro děti. A kdo má chuť na zvěřinu, ten by se měl v době mezi 23. a 26. říjnem vydat na Bukovanský mlýn u Kyjova na Podzimní zvěřinové hody.

Vína z Královských koštů

Královské košty, které se pořádají v různých městech po celé České republice, nabídnou milovníkům vína k ochutnání několik set medailových vín jedné z největších vinařských soutěží na jediném místě. Na všech Královských koštech uvidíte a hlavně ochutnáte všechna oceněná vína – příležitost budete mít třeba v pátek 16. října v Českých Budějovicích, a to od 18.00 hodin v Clarion Congress Hotelu v sálu Art IGY, v sobotu 24. října od 14.00 v kongresových sálech Hotelu Centro v Hustopečích a v pátek 6. listopadu od 18.00 hodin v hotelu Černigov v Hradci Králové.

Závěrečná degustace nejlepších vín soutěže Král vín České republiky se chystá na sobotu 28. listopadu a odehraje se v kongresovém sále Clarion Congress Hotel Prague v Praze.