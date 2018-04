Deset dobrodružných výletů za loupežníky, lapky a pašeráky

Skleněné městečko v Železném Brodě a další podzimní cesty za sklem

Obdivujete křehkou a lesklou krásu skla? Pak se vydejte na některou z výstav či akcí, které koncem léta a na podzim chystají sklářská muzea a města. Portál Kudy z nudy vás zve například do Železného Brodu na akci zvanou Skleněné městečko anebo na výstavu tvorby nedávno zesnulého Bořka Šípka.

Ačkoli má v názvu docela jinou surovinu, je Železný Brodpředevším městem skla. Potvrzuje to i městská slavnost Skleněné městečko, která se odehraje o víkendu 17. a 18. září. Tradiční setkání sklářů, výtvarníků, historiků, sběratelů i laických příznivců sklářského umění a kvalitního řemesla prožilo skromné začátky, ovšem letošní 10. ročníkse již řadí k největším akcím ve městě.

Přehlídka sklářských výtvarníků

Komentovaná prohlídka sklářské expozice železnobrodského muzea začíná v sobotu 17. září ve 14 hodin.

Letošní jubilejní Sklářské městečko sice oficiálně začne v sobotu 17. září dopoledne, ale již v předvečer zahájení, v pátek 16. září od 19 hodin v sále KC KINO můžete být svědky Pecha Kucha Night / Vol. 18. V neformální atmosféře se v rychlém sledu postupně seznámíte s řadou sklářských výtvarníků, designérů a špičkových uměleckých řemeslníků, o jejichž tvorbě je hodně slyšet. Představí se i významné sklářské osobnosti, instituce, sbírky a projekty, bez kterých by české sklářství nebylo tak výjimečné. Večer zakončí krátký animovaný film a následovat bude Afterparty ve Šroubárně, industriálním prostoru firmy Lhotský ve Štefánikově ulici.

Skleněné dílny a bleší trh

V Železném Brodě uvidíte všechny druhy tradičních výrobků včetně oblíbených skleněných figurek.

Dvoudenní kulturní program na Malém náměstí zdaleka není tím jediným, co milovníky skla do Železného Brodu coby Skleněného městečka každý rok v září přitahuje. Tady i v jiných městských zákoutích se během víkendu představí sklářská řemesla pod širým nebem, od českého skla, klasické bižuterie a skleněných vánočních ozdob přes foukané i vinuté skleněné figurky, skleněné květiny a mačkané či ryté sklo až po hutně tvarované sklo u mobilní sklářské pece. Tvůrčí dílničky pro děti na náměstí doplní v sobotu tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost v areálu Sklářské školy, ve školní sklářské huti si vyzkoušíte foukání skla. Škola zároveň pořádá Sklářský veletrh, kde mohou své výrobky prezentovat všichni výrobci a prodejci skla; ten začne v sobotu od 11 hodin. A kdo chce zažít pravý skleněný bleší trh, ten se musí v sobotu od 10 do 14 hodin dostavit do Šroubárny; prodat, koupit anebo směnit tu je možné prakticky všechno, a to včetně zapomenutých kousků ze sklepů a půd.

Výstavy, prodejny a muzeum

Každý rok v září se Železný Brod promění ve Skleněné městečko.

Ke Skleněnému městečku patří samozřejmě výstavy. V Městské galerii Vlastimila Rady si prohlédnete až do 2. října umělecké sklo, které vznikalo v rámci Letních sklářských dílen od roku 2011; vernisáž se koná v sobotu 17. září v 15 hodin. V industriálním prostoru Kotelna v areálu bývalé železnobrodské textilní továrny na Poříčí bude až do 15. října k vidění výstava Sklovotvar s díly trojice sklářských výtvarníků Zdeňka Lhotského, Oldřicha Plívy a Jaroslava Róny, kteří si letos jako hosta si přizvali mladou designérku Lucii Švitorkovou. Třetí výstavou jsou díla Miloslava Janků k 100. výročí narození v Muzeu a Galerii Detesk. V sobotu bude mít otevřeno i prodejna vinutých perlí, originálních šperků a dětské skleněné bižuterie Lampglas, jejíž výrobky nesou značku Regionální produktČeského ráje. Do akce se zapojilo také Městské muzeum, kde si můžete prohlédnout rozsáhlou sklářskou expozici. Pozornost si zaslouží zejména ojedinělé skleněné objekty Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, komentovaná prohlídka sbírek začíná v sobotu 17. září ve 14 hodin.

Kam dál za sklem?

Nemusíte zůstat jen ve Skleněném městečku, muzea plná skla najdete i v jiných městech na severu Čech. Za třpytivou krásou se můžete vydat například do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde si aždo 30. říjnaprohlédnete výběr z tvorby světoznámého designéra a architekta Bořka Šípka, zapůjčeného z Glass Studia Anežka v Novém Boru. Také tam objevíte známé Sklářské muzeum, navíc můžete navštívit i sklářský komplex Ajeto Art Glass Museum, unikátní prostor navržený Bořkem Šípkem a plný děl od světoznámých výtvarníků, či sklárnu Ajeto v Lindavě u Cvikova. Sklářské muzeum mají také v Kamenickém Šenově, exkurze do výroby nabízí například tamní Sklárna Jílek nebo Sklárna Novosad v Harrachově.