Deset akcí koncem července: česnek, pivo, běh a zábava pro děti

Všechno je na něco, ale česnek je na všechno

V Buchlovicích tohle dobře vědí, a tak v sobotu 23. července město znovu ožije Festivalem česneku. Patnáctý ročník zaplní ulice, náměstí i zámeckou zahradu a vy můžete být u toho, až se bude česnek ochutnávat, pít, jíst, házet i plivat. To mimochodem není žádná legrace, mistrovství České republiky v plivání česneku na dálku je už tradiční součástí slavností a poslední rekord je už pořádně fousatý!

Zrodil se roku 2011 v kategorii mužů, má hodnotu 10,71 metrů a pořadatelé proto vyhlásili pro letošní rok speciální prémii pro toho, komu by se tuto vzdálenost podařilo překonat: doživotní vstupenku na festival.

Soutěží se i v česnekovém kikindáši, při němž se z osmi metrů hází klacíkem na česnekovou kuželku, a pokud s sebou vezmete děti, můžete je přihlásit do klání O nejsmradlavější děcko. To se koná na konci festivalového dne a čichací komise dokáže neomylně vybrat z řady umolousaných ratolestí tu nejšpinavější a nejpročesnekovanější.

Zachraňte sochy v Kuksu!

Noční běh ZKUS noční KUKS vede od barokního komplexu bývalých lázní s hospitalem do Braunova Betléma a zpět.

Jak? Přijeďte v sobotu 30. července do Kuksu a zapojte se do prvního ročníku běžecké akce ZKUS noční KUKS. Za svitu čelovky se od 21 hodin rozběhnete velkolepým barokním komplexem bývalých lázní s hospitalem a jeho okolím. Desetikilometrová trať vede z Kuksu do Braunova Betléma a přes Křížovou cestu 21. století zase zpět, pětikilometrová k nočnímu Labi, kolem Šporkova mlýna a zpět obnovenou hraběcí alejí.

Soutěže pro děti začínají už v 19 hodin v bylinkové zahradě, v ceně startovného je mimo jiné i Erbenův Miletínský perník a speciální noční prohlídka hospitalu za zvýhodněnou cenu. Navíc část startovného putuje na obnovu Hospitalu Kuks a obce Kuks!

Čtyři pozvánky na pivo...

V sobotu 23. července se v areálu sklárny Novosad v Harrachově pořádají Harrachovské pivní slavnosti.

Piva není nikdy dost, zvlášť v horkých letních dnech, a tak vás zveme rovnou na čtyři zajímavé pivní akce. V sobotu 23. července se v areálu sklárny Novosad v Harrachově pořádají Harrachovské pivní slavnosti. Kromě senzačního piva vás čeká bohatá tombola, zajímavý hudební program a prohlídky muzea a sklárny s možností vyzkoušet si foukání skla. Chybět nebudou ani nejrůznější soutěže, jako je pití piva a držení tupláku na čas, jízda na opilém kole (zatáčí opačně, než řídí!) či hod sudem do dálky.

Stejný den se v Rosicích na Brněnsku chystá Setkání malých pivovarů a Pivní festival ve středočeských Měšicích, o týden později v sobotu 30. července se vydejte na tradiční Pivní slavnosti pivovaru Regent do Třeboně. Brány pivovaru se otevřou ve 12 hodin a zavírat se budou až ráno následující den!

...a čtyři tipy pro děti

Parním vlakem se můžete vypravit na výlet k Berounce, třeba na hrad Křivoklát nebo do železničního muzea v Lužné.

O prázdninách ale rozhodně nesmí chybět ani výlet vlakem! V sobotu 23. července se můžete vypravit parním vlakem na nostalgický výlet k Berounce a navštívit třeba hrad Křivoklát, malý skanzen ve Zbečně nebo město Beroun. Vlak jede z Lužné u Rakovníka přes Rakovník do Berouna a zpět, výlet můžete samozřejmě spojit s prohlídkou Muzea Českých drah v Lužné. Ve stejný den se můžete vypravit zubačkou na Anenskou sklářskou pouť na Jizerce a na Harrachovské pivní slavnosti.

O víkendu 30. a 31. července zve portál Kudy z nudy na Letní svatoanenský jarmark na zámek Žleby.

Pokud to nemáte příliš daleko do Mariánských Lázní, vezměte děti 23. července na sobotní odpoledne do Parku Boheminium. V jeho areálu připravila společnost Velká dobrodružství speciální Strašidelný pohádkový les, kde děti potkají nejrůznější strašidla a u každého z nich budou plnit úkoly. Trasa měří přibližně kilometr, začíná přímo u vchodu a vstupné je zahrnuto v ceně vstupenky.

O týden později o víkendu 30. a 31. července se vypravte na Letní svatoanenský jarmark na zámek Žleby; užijete si dobové tržiště, spousty slaných nebo sladkých dobrot, klauny, šermující korzáry a dětský koutek, podívat se samozřejmě můžete i na zámek s provoněnou zámeckou kuchyní.