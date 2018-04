Desatero návštěvníka Egypta

1. Nebudeš bezhlavě následovat průvodce svého.Egyptští průvodci rádi vodí své výpravy do vybraných restaurací a obchodů, s nimiž se nejspíš dělí o kořist. Jídlo v takové restauraci je totiž třikrát až pětkrát dražší než jinde a oběd klidně vyjde i na 500 Kč.2. Nezaplatíš bez rozmyšlení.Průvodci také například běžně prodávají své skupině lístky na večerní světelné představení u pyramid v Gíze za třicet dolarů. Na místě se však překvapený klient dozví, že lístek stojí sice třicet, ale egyptských liber, což je třikrát méně.3. Budeš smlouvat, smlouvat a smlouvat...I když i Egypt zná pevné ceny, svět turistů je jiný. Ceny poprvé nabídnuté jsou někdy až o 70 procent vyšší. Hrdí trhovci ostatně někdy dokonce odmítnou za první částku suvenýr prodat. Samo smlouvání je vhodné pak prokládat výrazy v arabštině: BALAMUTI (klameš), ENTA FIALIBABA (jsi zloděj)4. Bakšiš nedáš větší pěti liber.Bakšiš - spropitné - je nedílnou součástí společenské komunikace a je často vyžadovaný. To všem neznamená, že musíte žádosti vyhovět. Většinou se doporučuje, aby bakšiš nepřesahoval pět egyptských liber (kolem padesáti korun).5. Zástupy budeš procházet bez povšimnutí.Nejen na bazarech, ale i u památek se vrhají na turisty všelijaké existence a nabízejí své "velmi levné" zboží. Stejně ochotně a s úsměvem se nabízejí k fotografování a pak zuřivě vymáhají bakšiš. Jiní zase vydávají svou prodejnu za muzeum - například papyrusu, nebo za dílnu - například na koberce nebo voňavky. Je proto vhodné nacvičit skelný pohled (v Praze je k vidění například u číšníků v hospůdce Johna Bulla). Mezi příhodné arabské výrazy pak patří: ANA MIŠAJS (nechci), nebo MAFIŠ FILUS (nemám peníze) - pohotovější prodavač je však schopen každého ujistit: "U mě nepotřebujete peníze, pane."6. Nenapiješ se vod z Nilu ani z kohoutků.Voda v Egyptě obsahuje pro evropské vnitřnosti zcela nevhodné mikroby nejen v Nilu, ale i ve vodovodních kohoutcích. Vodu a jiné nápoje je proto lepší kupovat v uzavřených lahvích. V drincích pak odmítat led. Opatrný člověk je vybaven nejen whiskou, ale i živočišným uhlím, endiaronem, nebo imodiem.7. až 10. Nedůvěřuj a prověřuj.Papyrus nemusí být papyrus, ale potištěný list z banánových vláken.Bazaltová soška může být jen na černo obarvený modurit.Stříbro obyčejným cínem a zlatá údajně osmnáctikarátová ozdoba jen pozlaceným kusem železa.Přes všechny tyto rady se Egypťanům i tak často podaří turistu "napálit". I to však patří k návštěvě této země.