Desatero, jak přežít nejen fotbal v Jižní Africe

Bezpečnostní situace v Jižní Africe není příznivá. Kriminalita (zejména ozbrojená přepadení) ve velkých městech je vysoká a je výrazně zaměřena proti bílým. Turista, který v této zemi nikdy nebyl, musí být opatrný a maximálně dodržovat bezpečnostní pravidla.

Některé skupiny návštěvníků si dokonce najímají ochranku, my počítejme s tím, že ji český turista nemusí mít. Na co by si měl tedy hlavně dávat pozor?

Zapomeňte na luxusní oblečení

Základní pravidlo takřka pro veškerý pohyb v zemi zní nevyčnívat a co nejméně vypadat jako nadšený naivní, případně movitý turista. Říká se to lehce, dělá už hůř, ale čím dříve si to návštěvník JAR zafixuje, tím více zabrání potenciálním problémům.

Určitě by turisté neměli nosit na ulici luxusní oblečení a doplňky, zejména drahé hodinky a šperky.

Vyplatí se mít skromné nenápadné oblečení. Nenosit pokud možno žádné velké tašky, foťáky a kamery na krku. Foťák by měl být malý kompakt do kapsy a focení by mělo být – když už fotit musíme – spíše diskrétní. To samé platí o používání mobilu.

Úschova peněz

Když už musíme mít nějakou tašku, pak je nejlepší malý batůžek na záda (určitě neznačkový, nenápadný), kde budeme mít třeba větrovku a láhev s vodou, malé občerstvení, ale žádné cennosti. Turisté by neměli mít u sebe peněženku s větším obnosem. Stačí pár drobných, jedna menší bankovka a hlavně kreditka do kapsy. Pokud někdo musí mít větší peníze, pak je dobré je uschovat do speciálního bederního pásu pod kalhoty.

Žádné cennosti

Letenku, velké peníze, další cennosti a pas je lepší nechat v hotelovém sejfu.

Na ulici se doporučuje také co nejméně okatě manipulovat s mapami a plánky měst.

V hotelích, zejména v těch levnějších je dobré se zamykat a nic cenného nenechávat volně ležet.

Policie v Gautengu - ilustrační foto

Omezit pohyb večer

Klíčové pro pohyb v JAR je mít u sebe vždy číslo na policii, záchranku a český konzulát. Zároveň je nutné se předem informovat o místech, které chce turista navštívit, kde a jak se chce pohybovat. Je nutné omezit pohyb večer a v noci v centrech měst, kam se navečer stahuje černošské obyvatelstvo.

Bezpečná doprava

V zemi také až na výjimky nefunguje běžný systém veřejné dopravy, jak ho známe u nás. Turista si buď musí najmout auto nebo mezi městy jezdit renomovanými autobusovými přepravci (např. Greyhound, Intercape a TransLux). Po městech se pak doporučuje jezdit opět autem nebo taxíkem.

Černošská populace se přepravuje ve městech autobusy a z centra na předměstí sběrnými taxíky-minivany nebo také příměstskými vlaky. Nic z toho ale není z bezpečnostních důvodů vhodné pro turistu. Může být sice zážitek to jednou vyzkoušet a zdaleka se nemusí nic stát (autor to může potvrdit), riziko je však bohužel vysoké.

Opatrnost i v autě

Kdo si půjčí na letišti auto, měl by myslet na následující pravidla. Při nakládání, vykládání, nastupování a vystupování se dívat kolem sebe, hlídat si věci a příliš se nezdržovat. Po nasednutí zamknout dveře auta a raději nespouštět okénka nebo je spustit maximálně do jedné třetiny. Při zastavení na červenou raději nechat mezi sebou a autem vpředu volný prostor pro případ nutného manévrování.

Návštěvníci by se měli držet hlavních cest, neměli brát stopaře, pomáhat u porouchaných aut (může to být nastražená past zlodějů), zastavovat na opuštěných, temných místech, jezdit do černošských předměstí a čtvrtí. Pro toalety a občerstvení je vhodné využívat velkých čerpacích stanic.

Velmi dobré je obecně předvídat, být ostražitý. Na druhé straně se vyplatí chovat sice nenápadně, ale zároveň nenuceně a neukazovat strach.

Na sex si nechte zajít chuť

Poslední rada se pak týká náhodného sexu. Podle údajů českého ministerstva zahraničí v JAR přibývá denně nejméně 1500 HIV pozitivních osob. Vysoké procento populace je nakaženo i pohlavními chorobami a TBC. Je nanejvýš vhodné nechat si zajít chuť na náhodný sex a když už to musí být, pak platí vždy s kondomem.

Všechna uvedená opatření mohou někoho vystrašit a znechutit. Bohužel se jedná o nezbytnou prevenci. Turista, který bude dodržovat bezpečnostní pravidla tím sníží rizika na minimum a může si i s tím pobyt v zemi užít.