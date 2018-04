Děs uprostřed oceánu. Turistu zapomněli na Velkém bariérovém útesu

Co dělat, když loď odpluje Nejlepší je samozřejmě za každou cenu předejít tomu, aby se to stalo. Důležitá je příprava, dobrá domluva s organizátory, protože se plave v menších skupinkách s průvodcem. Vyplatí se maximálně poslouchat a respektovat rady průvodců, neplavat příliš daleko. Dobré je také co nejpřesněji vědět, kde jsem a v jaké vzdálenosti a kde je případně nejbližší záchytný ponton. Když už se člověk ztratí, neměl by za žádnou cenu panikařit a ztrácet sílu zoufalým plaváním neznámo kam. Důležitý je klid a rozvaha. Tam, kde se šnorchluje, často bývá mělká voda a lze najít i místa, kde se člověk může postavit na dno. Když se podaří přečkat noc na místě, kde se turista ztratí, je velká šance, že ho druhý den někdo najde. Nejhorší je plavat neznámo kam, do velkých hloubek, kde pak mohou hrozit i žraloci a riziko totálního zabloudění a ztracení enormně narůstá. Ruku v ruce s dehydratací a dezorientací.