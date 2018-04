Dennis Hopper vystavuje ve Vídni

Představitel kultovního filmu Bezstarostná jízda je nejen hercem a režisérem, zabývá se také výtvarným uměním. Výstava s názvem Pozvánka do prázdna je jakýmsi kaleidoskopem malířství, fotografie, filmu a života této výrazné postavy amerického filmu.

Stěny centrálního prostoru výstavní síně pokrývá anonymní filmová kulisa, v pěti dalších místnostech je možno shlédnout Hopperovy rané práce z padesátých let a černobílé fotografie z let šedesátých - ty dokumentují například americké protiválečné hnutí nebo banalitu takzvané popkultury.

Stejná témata se často objevují i v Hopperových filmech. Po delší tvůrčí pauze vznikaly v devadesátých letech velkoformátové, téměř abstraktní fotografie. Expozice je vůbec první obsáhlou retrospektivou tvorby tohoto kultovního herce a režiséra.

Užitečné informace:

Výstava trvá od 30. května do 7. října. Muzeum pro užitá umění sídlí v ulici Stubenring, v 1. vídeňském obvodu. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, v úterý až do 24 hodin. Vstupné je 90 šilinků, snížené 45 šilinků. Parkovat je možno v garážích na náměstí Georg Cochplatz. Více informací získáte na tel.čísle: 00 43 1 711 360, nebo na internetové adrese: http://www.mak.at/.