Den Země: slavit ho můžete na kolech, se zvířaty, v podzemí i s hudbou

Den Země letos připadá na středu, a tak většina oslav připadne na víkendy předtím nebo potom. Někde ovšem tradicí dodržují do puntíku přesně, třeba na zámku ve Velkém Březně u Ústí nad Labem. Přesně 22. dubna v 19.00 hodin v Tanečním sále začne komorní koncert za svitu svíček, prý s náznakem příchuti blackoutu.

Den Země s nejdelší žížalou

V Podorlickém skanzenu v Krňovicích se v rámci oslav Dne Země můžete projet na voze taženém koňmi.

Na nic nečekají ani ve Vysokém Mýtě, kde na náměstí Přemysla Otakara II. oslavy Dne Země vypuknou také ve středu 22. dubna. Už od 8.30 hodin se na jednotlivých stranách náměstí zábavnou formou představí řemesla, příroda, regionální výrobci potravin a třídění odpadů.

Uvidíte tu například práci starých i mladých keramiků, šperkařů, sklářů, mýdlářů, kartáčníků či krajkářek, čekají vás ukázky sokolnictví a včelařství, chybět nebude ani oblíbený koutek domácích zvířat s králíky, slepicemi, ovcemi, kozami a prasátky.

Den Země je ve Vysokém Mýtě tradičně spojen s kampaní na třídění odpadu, jejíž patronkou je žížala Mejťanda; letos se můžete těšit na soutěž O nejdelší Žížalu Mejťandu, kdy se budou stavět žížaly z jogurtových kelímků.

Den Země v podzemí

Při oslavách Dne Země se do jeskyně Na Turoldu podíváte zdarma.

Den Země můžete oslavit dokonce pod jejím povrchem, a to už v sobotu 18. dubna u jeskyně na Turoldu na okraji Mikulova. Dopoledne i odpoledne se tu bude v rozmanitých věkových kategoriích soutěžit o ceny (ano včetně kategorie rodiče + děti!), těšit se můžete i na divadelní představení Jak pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Kromě toho se od 9.00 do 16.00 hodin můžete podívat do jeskyně zadarmo.

Den Země s chlebem a zvířaty

V Podorlickém skanzenu v Krňovicích u Třebechovic pod Orebem, kde jsou k vidění architektonické a technické památky z Královéhradecka, podhůří Orlických hor a z Podkrkonoší, si pro oslavy Dne Země vyhradili sobotu 18. dubna.

Akci zaměřenou na ochranu přírody a životního prostředí připravilo Ekocentrum Orlice a začíná v 10.00 hodin. Samozřejmě si zároveň můžete prohlédnout skanzen i všechny novinky, na vlastní oči uvidíte proces přípravy a pečení čerstvého chleba, pro děti je připraven doprovodný program – hry, soutěže a dokonce i projížďky na koňském povoze.

O den později, v neděli 19. dubna, si Den země připomenou třeba v zoologické zahradě Zlín-Lešná, o týden později v sobotu 25. dubna se bude Den Země slavit v Zoo Ústí nad Labem anebo v Zoo Brno.

Posviťte si na to!

Ve stejný den, tedy v sobotu 25. dubna, vypuknou oslavy i jinde v Brně. S Lipkou, školským zařízením pro environmentální vzdělávání, a dalšími organizacemi můžete oslavit Den Země v duchu tématu světla s podtitulem Posviťme si na to!

V parku na Kraví hoře u brněnské hvězdárny si od 10.00 do 21.00 hodin děti užijí spousty zábavných a poznávacích her, pokusů či tvořivých dílen, pro dospělé jsou nachystány praktické workshopy. Akci doprovází koncerty i divadelní a taneční vystoupení, program vyvrcholí večerním koncertem kapely Epy de Mye.

Den Země na kolech

Kdo rád jezdí na kole, žen se může v neděli 26. dubna vypravit na Vysočinu, do střediska ekologické výchovy Chaloupky u Kněžic. Můžete si tu vyzkoušet jízdy na elektrokolech a odrážedlech anebo si zazávodit na horských kolech.



Den Země také každý rok zahrnuje koncerty, dílničky pro děti a další zábavné kratochvíle. Kdo přijede na kole, ten dostane slevu na vstupném. A pokud sem přivezete své staré kolo, která se na Chaloupkách vybírají pro pomoc Africe, budete mít vstup na Den Země zcela zdarma.