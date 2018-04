Den sviště a čekání jara

Samozrejme se v prvni rade jedna o pocasi. Bude-li zemedelscum prat, to - podle te legendy - napovi zvire, zijici v podzemnich norach. Nese nazev "groundhog" anebo (coz je vlastne totez zviratko) "woodchuck". Jak by se to dalo prelozit do cestiny? Pouzili jsme nekolik prekladu a vysel nam svist lesni.

Jedna se o hlodavce o neco vetsiho nezli krysa. Jednou se nam ho podarilo spatrit na vlastni oci. Je velice plachy, sedive barvy, prilehla ouska, hlodave zuby vystrceny dopredu, vypoulene oci, koznaty ocas (ne prilis dlouhy) - lidove se mu tady nekdy i nepravne rika krtek. Kozisek ma splihly jako by byl porad promaceny vodou. To, ze neni zrovna moc pohledny vsak nic nemeni na faktu, ze si ho Kanadane (stejne jako i Americane) - ostatne jako vsechna ostatni zvirata - povazuji. Vseobecne zde maji zvirata velkou uctu a jsou zde chranena jako by se jednalo o lidske bytosti. Rekla bych, ze Kanadane tak prezentuji prirozenou uctu k zivotu. A to je vec, ktera se mi na nich mj. velice libi.

Ale zpet k one podzemni seredce. Legenda pravi, ze jakmile se 2. unora - a Kanadane toto datum celonarodne sleduji -, svist vynori z nory, a ma-li moznost uvidet vlastni stin (to za slunneho pocasi), ktereho se lekne, takze zaleze znova do nory - to se da toho roku ocekavat spatnou urodu. Ale jakmile se v ten den vynori a nemuze-li pro mlhu svuj stin spatrit, pak se da ocekavat sklizen dobra.

Ovsem nejedna se jenom o Kanadu, kde svist lesni dosahl tak vysoke spolecenskeucty. Napr. v americkem state Missouri byl statni legislativou stanoven tzv. Groundhog Day na 2. unora. A kdyz uz jsme si odskocili do Ameriky, stoji za zminku, ze pred onim svistem byl timto prognostikem urody medved.

Nakolik je tato povera pravdiva, vedi hlavne pani zemedelci, kteri maji sve "metry" na to, kdy se pustit do obdelavani pudy.

Zajimalo nas take, odkud se tato povera vzala. A dosli jsme k zajimavemu poznani: pred mnoha a mnoha lety byla "dovezena" z Evropy. Konkretne z Nemecka a Anglie.

V Ontariu jsme meli 2. unora pekne slunne pocasi. Vsichni ocekavali reakci sviste, ktereho si pozorovatele "pestovali" po celych 22 let. Jenze tentokrat z nory ani nevylezl: bohuzel,stary, vsem dobre znamy albin Willie posel drive, nez stacil napovedet, jak to s tou sklizni letos vlastne bude. Takze, ke slovu oet prijde ona lidova moudrost, overena letitymi zkusenostmi: idealni datum pro zahajeni polnich praci je 14. unor ...

