Den lyžování v Česku přijde rodinu na tisíce

Podle návštěvníků východočeských hor je především pro rodinu stále výhodnější návštěva méně známějšího areálu v Orlických horách než pobyt ve vyhlášených centrech Krkonoš.

"Celodenní permanentky pro mě, mou ženu a naše dvě děti přišly na bezmála tisíc šest set korun, za oběd v obyčejnější restauraci jsme nechali asi čtyři sta korun. Celkem tedy dva tisíce, a to nepočítám parkovné a benzin, které přišly zhruba na šest set," vypočítal Miroslav Pelcl z Pardubic, který minulou sobotu navštívil lyžařský areál v Peci pod Sněžkou.

Zhruba stejnou sumu zaplatí lidé prakticky ve všech lyžařských centrech Krkonoš. Například celodenní permanentka v areálu Černé hory přijde dospělého na tři sta devadesát korun, dětská pak na tři sta.

"Je to rok od roku dražší. Na hory kvůli tomu sice s rodinou nepřestaneme jezdit, protože lyžování milujeme, ale rozhodně takové výlety omezíme. Minulý rok jsme si mohli celý den v Krkonoších dovolit asi třikrát nebo čtyřikrát, letos tam určitě nepojedeme víc jak dvakrát," uvedl Tomáš Zelenka z Hradce Králové, který nejčastěji jezdí lyžovat do Prkenného Dolu u Žacléře.

Záchrannou stanicí pro rodiny s dětmi, které nemají příliš velké příjmy a přesto si chtějí užít zimních radovánek, jsou Orlické hory. Stejný výlet zde přijde čtyřčlennou rodinu až o polovinu levněji než v Krkonoších.

"Do Krkonoš jsem přestal jezdit, co máme děti. Orlické hory nám na lyžování s nimi bohatě stačí a je to výrazně levnější. Dospělého tam přijde celodenní permanentka na dvě stě padesát korun, v Krkonoších je to mnohde až dvakrát tolik," vysvětlil František Tománek z Pardubic důvody, proč upřednostňuje krkonošské sjezdovky před orlickými.

Sami provozovatelé přiznávají, že cena za lyžování na českých horách rok od roku stoupá, je podle nich však stále výrazně levnější než v zahraničí.

"U nás nabízíme dva druhy, jak za lyžování platit. Buď bodovou, nebo časovou jízdenkou. Pro rodinu se vyplatí více bodová, pro dobré lyžaře bez dětí zase časová," míní manažer lyžařského areálu Ski Sněžník v Orlických horách Oldřich Štos.

Bodový i časový způsob placení využívá většina lyžařských středisek v Krkonoších i Orlických horách. Celodenní parkovné automobilu se pohybují v rozmezí od čtyřiceti až do sta korun.