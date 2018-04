Den a noc v Orient-Expressu

Co možná nevíte o Orient Expressu Historie a současnost

"Vlak králů, král vlaků" jezdí od 4. října 1883. Od roku 1906 díky Simplonskému tunelu, který zkrátil cestu mezi Paříží a Benátkami přes švýcarské Alpy, se dodnes jmenuje Venice Simplon Orient Express. Jezdil do jara 1977, ale jeho sláva uvadala. Téhož roku objevil americký hoteliér James Sherwood na aukci v Monaku dva vozy Orient Expressu. Poté skoupil po světě dalších více než třicet vagonů, nechal všechny za půl miliardy korun zrestaurovat a 25. května 1982 vyjel vlak opět v plné kráse. Nyní jezdí od jara do podzimu s přestávkou v červenci každý týden mezi Benátkami a Paříží s návazností do Londýna, jen jednou za rok se jezdí až do Istanbulu. Do Prahy zavítá čtyřikrát ročně: v květnu, červnu, září a říjnu. Vlak ve světové kultuře

Orient Express proslavila Agatha Christie, třebaže ve skutečnosti nenapsala knihu Vražda v Orient Expressu. Její dílo se původně jmenovalo Vražda ve voze do Calais; tento vlak jezdil po téže trase. Věhlas vlaku nicméně inspiroval tvůrce šesti filmů, devatenácti knih a jedné hudební skladby. I detektivka od Agathy Christie už má v názvu Orient Express. Zajímavá čísla

Vlak čítá zpravidla 17 vagonů (11 lůžkových, 2 služební, 3 jídelní a 1 barový), měří půl kilometru a váží okolo tisíce tun. Vejde se do něj až 190 cestujících a 40 členů personálu. Loni svezl 18000 lidí ze 27 států. Například v Praze se vždy nakládá 180 kg ledu v kostkách, 36 orchidejí na stoly do jídelních vozů s přesnou délkou stonku 27 cm, čtyři různé druhy světlého a tmavého pečiva, čtyři různé druhy zákusků. Personál na palubě

Čtyřicet mužů (ženy by prý těžkou práci se čtyřmi hodinami spánku nezvládly) řídí vlakový manažer Bruno Janssens, Belgičan žijící s francouzskou manželkou v Paříži. "Lidi vybíráme na základě praxe z prvotřídních hotelů. Zůstávají u nás dlouho, je to dobrá práce." Mzdy firma nezveřejňuje. Kuchaři jsou Francouzi, číšníci a stevardi převážně Italové. "V zimě pracuju v horské chalupě, tam jsem potkal vlakového manažera, a tak v létě dělám ve vlaku," říká dvaapadesátiletý Ian Dobinson, stevard z Benátek. Železniční personál (strojvůdci a průvodčí) se střídá podle zemí. "Nejsem tu proto, aby o mně cestující věděli, ale abych zajistil hladkou jízdu vlaku," dodává český průvodčí Stanislav Šalda z Břeclavi, skrytý v kupé hned za lokomotivou. "Ani jízdenky tu neřeším já, od toho je personál vlaku."