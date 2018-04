Dělostřelecká pevnost Hanička přivítala první návštěvníky

Hanička vznikla v letech 1936 až 1938 za téměř 28 miliónů korun. Měla mít 426 mužů posádky. Úkolem pevnosti bylo posílenípásma obrany v obtížném terénu. Svými těžkými zbraněmi mohla Hanička ostřelovat nepřátelské území až do hlubokého týlu.



V letech 1972 až 1975 byla Hanička využívána k turistickým účelům a navštívilo ji 180.000 lidí. Po roce 1975 byla uzavřena a převedena pod federální ministerstvo vnitra, které v ní do osmdesátých let budovalo velitelský úkryt. V roce 1995 byla práva k hospodaření převedena na rychnovský okresní úřad a předloni pevnost bezplatně získala Rokytnice v Orlických horách.



Hanička bude do konce května otevřena o svátcích a víkendech od 09:00 do 15:00, v červnu denně kromě pondělí od 09:00 do 15:00 a o prázdninách denně kromě pondělí od 09:00 do 17:00.