Delfy: nejslavnější řecká věštírna uprostřed hor

Cesta k proslulé řecké věštírně začne být zajímavá až v okamžiku, když se sjede z dálnice a auto či autobus začne šplhat po klikaté silnici do hor. V údolích, které se pod vámi otevřou, můžete pak během cesty do Delf zahlédnout mimo jiné i stovky olivovníků.

Pohled do údolí z věštírny v Delfách

Už pět set let před Kristem stál ve stráni hory Parnas chrám boha Apollona obklopený menšími chrámy - klenotnicemi jednotlivých městských států. Když dorazili vládci a poutníci do Delf, šli po Svaté cestě, která vedla mezi klenotnicemi až do Apollonova chrámu.

Při prohlídce Delf uvidíte kromě zbytků klenotnic a Apollonova chrámu také divadlo, které se stávalo důležitým místem během tzv. Pythijských her. Byly to druhé nejdůležitější hry hned po olympijských. Místo tu bylo až pro pět tisíc diváků.

Divadlo v Delfách

Na nejvyšším místě Delf narazí návštěvníci na stadion. I tam se konaly Pythijské hry. Stadion v Delfách patří k jedním z nejdochovaleších v Řecku. V dávných dobách se na něj mohlo usadit až pět set diváků.

Stadion v Delfách

Během nejslavnější éry věštírny, neudělal žádný vládce bez proroctví kněží z Delf důležité rozhodnutí. Věštkyně Pýthie se dokázaly dostat do transu, ve kterém pronášely svá proroctví. Při samotné věštbě seděla Pýthie na trojnožce a z díry pod ní se řinul kouř z vavřínových listů a další stimulující kadidla.

Rady, které v Delfách vládci dostali, byly ale dvojznačné, záleželo tedy na výkladu kněží. Ti tak získali velký vliv na politické a ekonomické dění v zemi, zároveň ale museli mít i přehled o tom, co se v zemi děje.

Apollonův chrám v Delfách

Jednou si pro radu do Delf přišel i král Kroisos z Lýdie. Chtěl vědět, jestli má táhnout do Persie. Proroctví znělo: Když překročíš řeku, zničíš velkou říši. Kroisos chutě vyrazil do boje, po překročení řeky Halys byl poražen a jeho velká říše zanikla.

Bronzová socha vozataje - součást čtyřspřeží, které Delfám věnoval sicilský tyran Polyzalos z Gely za vítězství v závodě s vozíky při Pýthijských hrách kolem roku 478 př. Kristem.

V Delfách je možné prohlédnout si i muzeum, ve kterém najdeme mimo jiné i zbytky Apollonova chrámu (například výzdoba štítu chrámu), mramorové sochy, sloupy s různými hlavicemi nebo obětní dary (například býka ze stříbra a zlata v životní velikosti, řezby ze slonoviny).

Od roku 1987 jsou Delfy zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.