Delfinárium v Bechyni nebude. Obyvatelé jásají, starosta toho lituje

Libor Hrubý chtěl delfinárium vybudovat vedle fotbalového stadionu v místech, kde dnes stojí a chátrají bývalá jatka. Proti záměru se postavila část obyvatel Bechyně zejména ze sousední Zahradní ulice, kudy k areálu měli přijíždět návštěvníci.



"Obávali jsme se zvýšení dopravní zátěže a hluku. Jsme rádi, že delfinárium nebude," komentoval Ladislav Honsa, který bydlí v Zahradní ulici a je autorem petice proti delfináriu.

Libor Hrubý zastupitelům svůj záměr odstoupit od svých plánů oznámil v dopise. Na jejich zasedání nepřišel.

"Pouze mi sdělil, že s plánem už nepočítá, protože dostal nabídku odjinud. Lidé tak budou jezdit do delfinária o 90 kilometrů jižněji. Přesnou lokalitu nevím," řekl starosta Bechyně Jaroslav Matějka.

Právě on byl největším zastáncem projektu, který by podle jeho názoru sice zvýšil dopravní zátěž ve městě, ale přilákal by až 1 500 turistů denně. "Myslím, že až opadnou vášně, tak si řekneme, že Bechyni toto mohlo proslavit," komentoval Matějka.

Hrubý tvrdí, že zastupitelé zejména z KSČM proti jeho projektu použili "těch nejobludnějších metod poplatných bývalému totalitnímu komunistickému režimu a StB". Od začátku byli k projektu skeptičtí a požadovali více informací. I proto, že Hrubý nejprve hovořil o tom, že od konce února musí mít v ruce stavební povolení a požádat o dotace, a pak obrátil - prý má na investici soukromého investora.

"Dostali jsme celou řadu zcela konkrétních a jasných nabídek z nejrůznějších koutů republiky. Bylo by nelogické prosazovat náš projekt v Bechyni za každou cenu. Jako rozumnější a smysluplnější se jeví tento podnikatelský záměr uskutečnit tam, kde ho opravdu chtějí a kde pochopili, že pro město či obec bude mít jednoznačně pozitivní dopad," napsal Hrubý v ­dopise, který má MF DNES k dispozici.

I kdyby Hrubý sám od projektu neodstoupil, pravděpodobně by se s­ městem nedohodl. Areál zchátralých jatek chtěl koupit od města za korunu, většina zastupitelů však byla pro to, aby jej radnice prodala mnohem dráž – za tržní cenu podle posudku, tedy kolem milionu korun.

Zastupitelé budou v únoru zvažovat, zda nabídnou areál znovu k­ prodeji. Ozvali se jim další dva investoři - jeden by z jatek chtěl udělat sportovní centrum, druhý minipivovar.