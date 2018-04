Dělali jsme maximum, odmítá česká ambasáda kritiku cestovatelů

Stanovisko zastupitelského úřadu Dillí

"Záplavy udeřily v noci ze čtvrtka 5.8. na pátek 6.8. 2010. V průběhu dnů 6.8. – 8.8. ZÚ Dillí zaevidoval asi 25 českých občanů, kteří se v Lehu v kritickou dobu vyskytovali.

V pondělí 9.8. ZÚ Dillí zjistil, že počet českých občanů je výrazně vyšší, cca 100 osob, a bylo rozhodnuto o vyslání konzulárního referenta pana Mariana Hronka na místo neštěstí. První letadla začala do postižené oblasti létat z Dillí v pondělí 9.8. Pan Hronek byl na místě v úterý ráno. Okamžitě se spojil s krizovým týmem EU (UK, IT, FR, AT, ES, CH a DE) a začal kompletovat seznamy českých občanů, kteří byli na místě, jakož i těch, kteří byli pohřešovaní.

Není pravda, že na místě byly zastoupeny země všech států, jejichž občané se nacházeli v místě. Např. srovnatelné členské státy EU nevyslaly do postižené oblasti nikoho a to i přesto, že některé členské státy registrovaly úmrtí svých občanů.

Marian Hronek organizoval v místě každodenní schůzky Čechů, informoval je o aktuálním vývoji, pomáhal při jejich odbavování na letišti, distribuoval potřebné léky (ano, bez příbalových letáků, ty v Indii u léků proti bolesti, horečce apod. neexistují) a byl v kontaktu se zastupitelským úřadem Dillí. Zastupitelský úřad obratem kontaktoval příbuzné postižených občanů v ČR."