Děla jsou dnes nutnost

Zimní středisko v Petříkově v Jeseníkách mělo dlouhé roky potíže s dostatkem sněhu. Často největší z velkých středisek v Jeseníkách. Poté, co provozovatelé pořídili sněhová děla, se situace radikálně změnila. I když loňská zima byla pro středisko nejhorší za poslední tři roky, po vyhlášeném středisku na Pradědu, kde nejsou problémy s nedostatkem přírodního sněhu téměř nikdy, se lyžovalo nejčastěji právě v Petříkově. Sezonu Petříkovští dokonce zahajovali dříve. "Bez umělého zasněžování si už provoz ve středisku nelze představit. V Jeseníkách jsme z velkých středisek dopadli díky sněhovým dělům nejlépe" pochvaloval si provozovatel Rostislav Kuneta. Petříkov je zatím jediným lyžařským centrem v Jeseníkách, které může vyrábět umělý sníh. Ostatní mají problém, jak dopravit vodu na svah, protože zdroje jsou příliš daleko. "Do budoucna bude zasněžování nutností, ale v současné době je mnohamilionová investice do přívodu vody z údolí nad naše možnosti," uvedl šéf šumperského Ski klubu provozujícího vleky na Červenohorském sedle Jan Nesvadba.