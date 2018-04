Děčín si můžete prohlédnout i z parníku

Zástupci města se totiž dohodli s firmou, která má o tuto činnost ve městě zájem. Namísto bývalé Ploučnice bude brázdit vody řeky Labe loď s jménem Hamburg. "Zatím je domluven provoz osobní lodi, která bude obdobou své předchůdkyně. Původní tradiční trasa minulých let, která končívala ve Hřensku, se ale prodlouží až za hranice, do prvního polabského městečka v Sasku, do Bad Schandau. Loď bude do Děčína dopravena každým dnem a ponese jméno Hamburg," vysvětlil mluvčí děčínské radnice Richard Musil.

Tuzemská osobní lodní doprava skončila v Děčíně ve chvíli, kdy Československá plavba labská prodala jedinou osobní loď Ploučnici firmě zajišťující lodní přepravu v Praze.

"Radnice si slibuje, že vybudováním tohoto přistávacího prostoru a také loni zbudovanou a již hojně využívanou přeshraniční cyklistickou stezkou přiláká do Dolního Žlebu, obklopeného překrásnými přírodními scenériemi, další návštěvníky a vrátí tak této kdysi turisticky vyhledávané lokalitě, nyní spíše periferii města, opět její význam," míní Musil. Na podporu osobní lodní dopravy již vyčlenili zastupitelé z rozpočtu města pro letošní rok částku téměř tři sta tisíc korun.