Přes Sněžník až za medvědy. Krásný výlet v Tiských stěnách pro tuláky

Může se hodit Mapa

1 : 50 000 KČT č. 12 – NP České a Saské Švýcarsko Itinerář trasy

Tisá – Tisá, skalní náměstí; 0,5 km – Tisá, tur. chata; 2 km – Ostrov; 5 km – Hřebenová bouda; 9 km – Děčínský Sněžník; 11 km – Pod Koňskou hlavou; 13,5 km – Pastýřská stěna; 20,5 km – Děčín; 22 km. V celé délce červená tur. značka. Jak se tam dostat

Do Tisé jezdí pouze jedna autobusová linka, a to z Ústí nad Labem. Frekvence spojů je docela častá. Z Děčína se tam lze dostat s přestupem v Libouchci. Do Sněžníku jezdí autobus z Děčína pouze o víkendech.