Dechovky budou soutěžit

"V soutěži jsme uskutečnili řadu změn. Rušíme čtyřletý cyklus mezinárodních soutěží, který teď bude co dva roky. Na přehlídku se může přihlásit víc orchestrů a soutěž je rozdělena do dvou kategorií," upozornila prezidentka festivalu Marie Křížová.Vystoupení orchestrů v obou kategoriích - vyšší a nejvyšší třídy - bude hodnotit mezinárodní porota složená z významných muzikantů, kteří svůj život spojili s dechovou hudbou. V porotě zasedne například ostravský skladatel Pavel Staněk, také však teoretik a komponista Helmut Zechner z Rakouska a další.Do Ostravy zavítají nejen české orchestry Základních uměleckých škol a konzervatoří, ale také soubory ze Slovinska nebo Rakouska. Vedle Velkého dechového orchestru Májovák z Karviné zahraje na přehlídce například také Pihalni orkester Logatec ze Slovinska. Soutěž začíná v pátek příští týden a potrvá do soboty.