Davos: tam, kde postavili první lyžařský vlek v Evropě

Může se hodit

Jak se tam dostat

Z Prahy do Davosu je to téměř 700 km. Jede se přes Rozvadov, Regensburg, Mnichov, Lindau, kolem rakouského Bregenz dolů na jih Švýcarska – na Davos. Ve Švýcarsku a Rakousku potřebujete dálniční známku, lze to ale objet. Pak musíte počítat s dvouhodinovým zdržením. Kde se ubytovat

Najdete tu drahé přepychové hotely, ale i levné penziony a ubytovny, kde najdete ubytování od 50 švýcarských franků. O středisku

sjezdovky celkem: 307 km

počet sjezdovek: 103

přepravní kapacita: 63.000 osob za hodinu

běžecké tratě: 75 km

nadmořská výška: 1124–2844 m n. m.

v létě: z Davosu se dostanete až na 700 km stezek Kam se vypravit po lyžování

Bernina Express: vyhlídkový expres s velkými okny, který se vyšplhá až do nadmořské výšky 2253 metrů. Odtud klesá do italského Tirana. Na cestu tam a zpět si vyhraďte 7 hodin a zaplatíte 80 franků.

Pivovar Monsteiner: leží za Davosem a údajně jde o nejvýše položený pivovar na světě. Najdete ho ve výšce 1625 metrů a byl založen před šesti lety. Pivo chutí uspokojí i české milovníky zlatavého moku. Další informace: www.davos.ch