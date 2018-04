Davos - středisko 'par excellence'

Hlavní sezona je v Davosu od ledna do konce března. Některé lanovky končí svůj provoz až koncem dubna. V Davosu je téměř 20 km uměle zasněžovaných sjezdovek. Kolik to stojí

Jednodenní pernamentka pro celý areál stojí 61,- CHF nebo 41,- euro. Lze si však zakoupit pernamentu jen na jedno z pěti středisek a to pro jednodenní návštěvníky vyjde výhodněji, protože přejíždět mezi jednotlivými oblastmi se během dne nevyplatí. Za šestidenní pernamentku zaplatíte 279,- CHF nebo 189,- euro. Skupiny již od deseti osob, které se ohlásí dopředu, mají slevu.

V Davosu sídlí také Švýcarský institut pro výzkum sněhu a lavin (ISLF). Výzkum, který tato instituce provádí, má už více než 60letou tradici. Pro vzrůstající provoz a turismus v alpských regionech vznikla potřeba větší znalosti vzniku a mechanismu lavin z důvodu lepší ochrany před nimi. Proto už v roce 1936 byla v nadmořské výšce 2662 m na Weissfluhjoch u Davosu vybudovaná laboratoř, zkoumající vlastnosti sněhové pokrývky v jejím přirozeném prostředí. Tento výzkum byl základem pro vznik ISLF, který byl oficiálně založen roku 1942. Katastrofální laviny zimy 1951/52, které si vyžádaly na 98 obětí, přinesly ve výzkumu zásadní změnu od teoretického zkoumání sněhové pokrývky směrem k praktické pomoci. Dnes je hlavní náplní ISLF dlouhodobá a krátkodobá prevence před vznikem lavin a výzkum sněhové pokrývky.