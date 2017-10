Moje kočka si žila lépe než já, říká muž, který brázdí svět bez motorů

Je mu 38 let a jeho život je všechno, jen ne usedlý a nudný. Dave Cornthwaite v pětadvaceti opustil atraktivní práci grafického designéra a začal cestovat po světě. Pomalu, bez motorizovaných dopravních prostředků.

Právě teď uskutečňuje projekt Expedition1000, během kterého chce v průběhu dvanácti let absolvovat pětadvacet cest dlouhých minimálně tisíc mil (1 600 kilometrů) bez použití motoru.

Jen pro představu pár příkladů. Skoro šest tisíc kilometrů ujel v Austrálii na skateboardu, 1 700 kilometrů v Japonsku na koloběžce, 1 600 kilometrů uplaval v řece Missouri, téměř čtyři tisíce kilometrů na paddleboardu na Mississippi.

Cestuje i s pomocí velmi netradičních dopravních prostředků, jako je například eliptické kolo, vodní šlapadlo, tandemové kolo nebo lehotříkolka. Jeho příběh je opravdu neuvěřitelný.

Nechtěl jsem promrhat svůj život

„V den mých pětadvacátých narozenin jsem se ráno podíval na svou kočku a uvědomil jsem si, že ji čeká mnohem lepší den než mě,“ říká Dave. „A to mě nakoplo. Podobně jako většina dospělých lidí jsem měl stálou práci, dům i dlouhodobou partnerku. Ale ve skutečnosti jsem byl nespokojený, nešťastný a na nejlepší cestě totálně promrhat svůj lidský potenciál. Rozhodoval jsem se, jestli udělám velkou a drastickou změnu a pokusím se to změnit, nebo zůstanu nešťastný po zbytek svého života.“

V roce 2004 dal sympatický Angličan výpověď a vrhl se po hlavě do obrovského dobrodružství. Ale jednoduché to samozřejmě nebylo. „Teprve v roce 2014 jsem začal vydělávat více než v předchozím zaměstnání. Ale živím se tím, co skutečně miluji,“ říká Dave, který v současné době točí dokumenty o svých expedicích, píše knihy a přednáší o motivaci.

„Navíc moje roční náklady nepřesáhnou deset tisíc dolarů (cca 210 tisíc korun, pozn. redakce). Ve skutečnosti je mnohem levnější život na expedicích než ve městě. Moje průměrné náklady na jednu tisícimílovou expedici dělají 1 360 dolarů včetně letenek.“

Světový rekord na vodním šlapadle

Zatím poslední, čtrnáctou cestu z projektu Expedition1000 absolvoval Dave Cornthwaite letos v srpnu. Na vodním šlapadle projel podél norského pobřeží trasu z Kirkenes do Bergenu. Během ní urazil 2 090 kilometrů a vytvořil tak světový rekord v nejdelší vzdálenosti ujeté na vodním šlapadle.

Trasa, kterou Dave překonal, je známá také pod názvem Hurtigruten. Jde o 124 let starou lodní cestu podél norského pobřeží, která se stala skutečnou legendou kvůli nádherné krajině – opuštěným plážím, strmým útesům a nedotčené přírodě. „Z mých dosavadních cest z projektu Expedition1000 se mi zatím nejvíc líbilo cestování na paddleboardu na Mississippi a právě cesta na vodním šlapadle podél norského pobřeží. Oproti tomu nejvíc vyčerpávající bylo určitě uplavání tisíce mil v řece Missouri,“ uvedl Dave Cornthwaite pro iDNES.cz.

Logicky se nabízí otázka, jestli na své cesty nějak trénuje. Přece jen uplavat 1 600 kilometrů není projekt, do kterého byste se pouštěli každý den. „Ne, nikdy předem netrénuji. Zkrátka začínám pomalu a zátěž zvyšuji postupně,“ říká Dave a dodává, že na svých cestách miluje právě tu jednoduchost, kdy dostane nápad a jednoduše ho uskuteční.

Jak se vypořádává se strachem a případnými těžkostmi, kterého ho na cestách potkají? „Strach mám zásadně jen před cestou, když si představuji, co všechno by se mohlo stát. Ale jakmile jsem na cestě a něco se přihodí, už to beru jako novou zkušenost a strach si nepřipouštím. A co se týká zranění, za dvanáct let dobrodružného života jsem měl jen jednou zlomenou nohu a dvě prasklé ploténky,“ směje se Dave.

Jděte do toho!

Do konce projektu Expedition1000 zbývá nezdolnému cestovali uskutečnit ještě jedenáct cest. Ale když se ho zeptáte na plány, jen krčí rameny. „Ještě žádné nemám. Žiji ze dne na den a své cesty neplánuji víc než měsíc dopředu.“

Na svých stránkách má však seznam možností dopravy, které pro jeho následující cesty připadají v úvahu. Je mezi nimi například jízda na koni, cestování se psím spřežením, handbike, windsurfing nebo třeba kolečkové brusle.

A Davidovo vzkaz pro všechny, kteří ještě váhají? „Největší odvahu vyžaduje přiznat si, že člověk chce žít jinak než většina ostatních. Nestarejte se o to, co si o tom myslí ostatní, ale zkrátka jděte a užijte si svou vlastní cestu!“

Více o aktuálních projektech a cestách Dava Cornthwaita se dozvíte na jeho webových stránkách (www.davecornthwaite.com) a facebookovém profilu (www.facebook.com/davecornthwaite).