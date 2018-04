Dárky lyžařům: vyhřívané podkolenky, airbag či slalomky s rockerem

Navštívili jsme několik pražských prodejen s lyžařským vybavením a podívali se, co pro lyžaře a snowboardisty letošní sezona chystá. Lyže razantně zasáhl takzvaný rocker, což je obrácené prohnutí, či dřívější zvednutí špičky a někdy i patky lyže. Objevují se dokonce už i odladěné rockerové slalomky. Taková lyže stále krájí krátké oblouky, ale mělo by to jít ještě snadněji a navíc i lépe v trochu obtížnějších sněhových podmínkách.

Hodně se výrobci lyží věnují i různým technologiím, které by měly snižovat vibrace lyží při jízdě. Někde jsou to různé antivibrační segmenty v přední části lyže, jinde integrované inteligentní chipy. Někteří výrobci pak končí s tradičními kategoriemi lyží a více se soustřeďují na lyže do terénu, free parků nebo do smíšených podmínek.

Velký důraz se klade na bezpečnost. Páteřáky jsou často integrovány do druhé vrstvy oblečení. Ustupuje se od pevných krunýřů a mnohem častěji se vyrábějí páteřáky měkčí, z několika vrstev, které buď při nárazu tvrdnou, nebo se energie nárazu pohltí.

V lyžařských helmách se prosazuje technologie MIPS, s níž přišli Švédové. Jde o tenkou plastovou kluznou mezivrstvu v helmě, která dokáže pohltit energii nárazu mozku, a tedy snižuje riziko těžkého otřesu. Samozřejmostí do terénu už jsou batohy s airbagy.

Hodně se pokročilo v oblasti komfortu lyžování. Nejenže je na trhu špičkové membránové oblečení, dostatečně voděodolné a přitom prodyšné, ale zároveň i hezké. V módě jsou pastelové barvy.

A pak tu máme spoustu vychytávek: vyhřívané lyžařské podkolenky nebo rukavice, různé vyhřívací systémy do bot, vyhřívaná taška na lyžáky, rukavice s rychloměrem nebo s bluetooth nebo třeba pro dámské funkční prádlo s integrovanou podprsenkou.