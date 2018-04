Dánsko: země kol a větrných mlýnů

Projet Dánsko na kole není velká námaha - téměř tu nejsou kopce. Větrné mlýny zdobí krajinu v okolí cyklotras. Cyklistické stezky jsou v Dánsku skvěle udržované a značené. Při cyklotoulkách po Dánaku člověk objeví krásná místa.

Cyklostezky jsou vedeny převážně po vedlejších silnicích s minimálním provozem nebo jsou budovány jako samostatné komunikace určené výhradně cyklistům. Většinou jsou asfaltové, výjimečně se štěrkovým povrchem, který se ale bez problémů dá zvládnout i na silničním kole. Hlavní stezky jsou značeny čísly 1-10 a většinou spojují větší města nebo vedou napříč Dánskem - např. stezka č. 1 vede podél celého západního pobřeží Jutského poloostrova od hranic s Německem až po nejsevernější bod, městečko Skagen, stezka č. 3 pak vede centrem Jutlandu a sleduje historickou vojenskou cestu. Tyto »cyklistické dálnice« pak ještě bývají doplněny místními spojkami. Ale i když zrovna nejedete po cyklostezce, nemusíte se bát, Dánsko je plné vedlejších silnic a automobilový provoz je minimální. A co je hlavní - řidiči jsou zde k lidem na kole maximálně ohleduplní, což cyklisté ocení zejména ve městech a na křižovatkách. Inu, možná je to i tím, že většina řidičů jezdí také na kole, a tak zná pocity i z té druhé strany. Stezky jsou vedeny podél moře, pobřežními dunami, a lesy (kterých mimochodem v Dánsku mnoho nenajdete). Zavedou vás k jezerům, fjordům, větrným mlýnům, romantickým zámečkům či na některý z vyhlídkových vrcholů. Většinou ale pojedete malebnými vesničkami s typickými kostelíky. Kraj je zde jako stvořený pro jízdu na kole - žádné velké kopce v Dánsku nejsou (nejvyšší vrchol nemá ani 200 metrů nad mořem), na druhou stranu to ale zase není nudná »placka«, takže přehazovačka se určitě bude hodit. Pro ty, co rádi poznávají historii a kulturu, pak Dánsko nabízí ještě mnohem víc: bezpočet malých muzeí a různých expozic, které najdete doslova v každém městečku. Staré zámečky s upravenými zahradami s přírodními galeriemi vás také určitě budou lákat k zastavení. Dánská města mají většinou historická centra se starými hrázděnými budovami, jimž dominuje kostel nebo katedrála. Asi nejhezčí z nich je Ribe, prý nejstarší město Dánska vůbec, kde turisty k procházce městem zve pravý ponocný.Pokud nechcete využít služeb některé z cestovních kanceláří, které organizují cyklistické zájezdy do Dánska, je nejlepší se na cestu vydat vlastním autem. Cesta z Prahy na hranice Dánska ve Flensburgu trvá s přestávkami asi 12 hodin. Pozor: Některé trajekty mezi Německem a Dánskem byly zrušeny k 1.7.1999 z důvodu zrušení tzv.»Duty free shopů«, to se týká např. tras Gelting - Faaborg a Kiel - Langeland.Využít můžete místních vlaků, které přepravují kola ve speciálně upravených vagónech. Nejhustší síť cyklostezek najdete na Jutském poloostrově a na ostrově Fyn. Na místní ostrůvky se lze dostat lodní dopravou (některé trajekty přepravují kola zdarma). Hlavní ostrovy jsou dnes již propojeny mosty, z nichž nejdelší, tzv.»Store belt«, propojuje ostrovy Fyn a Sjelland. Přejezd této 18 km široké úžiny může být zážitek sám o sobě.V Dánsku je hustá síť kempů, které jsou velice dobře vybaveny. Cena za osobu a noc je cca 55 (asi 270 Kč) dánských korun, za stan se většinou neplatí, teplá voda ve sprchách stojí mezi 4-6 DK. Nejvíce kempů spravuje společnost »DK-CAMP«, info na internetu: http://www.dk-camp.dkCeny jsou v Dánsku velmi drahé. Chleba stojí 7-20 DK, pivo Tuborg 4,5 DK, zmrzlina 15 DK, skromná večeře v restauraci cca 100 - 200 DK.V Dánsku je o něco chladněji než u nás, ale o hodně víc větrno. Vítr fouká převážně od severozápadu, podle toho je tedy vhodné volit cyklistickou trasu. I když v létě bývá často slunečno, typické je spíše »aprílové počasí«- střídání sluníčka a krátkých přeháněk. Voda v moři bývá překvapivě poměrně teplá, v červenci okolo 20 stupňů celsia.Ve všech městech najdete turistické kanceláře zásobené informačními brožurami, kde můžete také zakoupit cyklistické mapy příslušné oblasti v měřítku 1:100 000. Hlavní turistická kancelář Dánska má adresu: Danmarks Turistrad, Vesterbrogade 6D, DK-1620, Kobenhavn V, fax: +45-33931416.