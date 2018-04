Dánská cestovka láká na sex. Ať zvýšíme populaci, hlásá slogan

Dánská cestovní agentura, která je součástí mezinárodního řetězce Thomas Cook Group, spustila velkou marketingovou kampaň, která budí pozornost i na sociálních sítích. Nazvala ji „Udělej to pro mámu (Do it for Mom).

Žertovné video se snaží pobídnout starší ženy, aby svým dětem koupily dovolenou v nějaké slunné destinaci. Různé ankety totiž ukázaly, že Dánové se na dovolené v zahraničí věnují sexu zhruba o padesát procent víc než ve své vlasti, napsal britský list Independent.

Dánsko má jednu z nejnižších porodností na světě

Cílem akce je zvednout prodeje zájezdů a podle cestovní agentury zároveň podpořit porodnost v Dánsku. Podle statistik se totiž v Dánsku rodí čím dál méně dětí, nejméně v celé Skandinávii, každý rok je to pouze 10 dětí na 1000 lidí. V celosvětovém měřítku porodnosti se pak Dánsko umisťuje na 20. místě od konce.

Cestovní agentura Spies Travel nabízí v rámci kampaně ještě další bonusy. Pokud rodiče takovou dovolenou dětem pořídí, poskytne jim na nákup slevu až do výše 1000 dánských korun (3 600 Kč). A prvních sto párů, kteří si dovolenou zarezervují, získá tzv. aktivní balíček na podporu „množení“, sestávající z lahve šampaňského, masážního oleje a proteinových tyčinek.

Není jasné, zda tato marketingová strategie bude pro stárnoucí Dánsko pravým řešením problémů, ale přinejmenším by mohla „zplodit“ nějaké hodně šťastné prarodiče, uzavřel britský Independent.