Däniken: Každý z nás má mimozemské geny

Důkazy o mimozemšťanech ve Vatikánu

Na dotaz čtenáře iDNES, zda mohou mít knihovny ve Vatikánu přímé nebo nepřímé důkazy o návštěvě mimozemšťanů, Däniken řekl:

"Lze to předpokládat. V době, kdy se rozšiřovalo křestanství po celém světě, dostalo se spousta starých spisů do Vatikánu. Problém je s překladem těchto starých spisů, protože ten mohou udělat pouze specialisté. Tito překladatelé stále ještě pracují podle starých dogmat. Například překládají 'nebe' nebo 'anděl' , přečemž ve skutečnosti by měli překládat 'orbit' a 'mimozemštan'."

Teorie mimozemšťanů

Erich von Däniken poukazuje na mnohé nesrovnalosti a záhady v naší minulosti, které vysvětluje jako stopy po dávných návštěvách mimozemšťanů na naší planetě. Jeho odvážné teorie, které dokládá srozumitelnými a názornými argumenty, si získaly miliony příznivců.

Däniken vytrvale bojuje proti letitým dogmatům a šokuje tak mnohé vědce na celém světě. Shromáždil obdivuhodné množství důkazů o návštěvě mimozemšťanů. Dokládá to mnoha archeologickými nálezy a logickými dedukcemi z Bible a řady dalších historických a náboženských pramenů. Jeho dílo je velkým přínosem pro zkoumání našich dávných dějin i při popularizaci mnoha vědních oborů.

Kdo je Erich von Däniken

Erich Anton Paul von Däniken se narodil 14. dubna 1935 ve švýcarském Zofingenu jako syn majitele továrny na oděvy. Už během studií na gymnáziu se Däniken zajímal o archeologii a futurologii, o cestu do kosmu a o filozofii, obzvláště filozofii náboženství. Zabýval se elektronikou, molekulární biologií a mutacemi lidského pokolení.

V roce 1968 vyšla jeho prvotina "Vzpomínky na budoucnost" (zfilmováno 1969), která vyvolala, jak psaly New York Times, celosvětovou "dänikeniádu". Däniken se v této knize pokusil doložit četnými literárními důkazy a archeologickými poznatky hypotézu návštěv astronautů z cizích hvězd na zemi v šedém pravěku.

Dänikenovy knihy byly přeloženy do 32 jazyků a prodány v nákladu 63 milionů výtisků. Podle jeho knih vznikly stejně populární filmy a televizní seriály.

Krátce poté se objevila celosvětově na seznamu bestsellerů i druhá Dänikenova kniha "Zpět ke hvězdám" (1969) a v roce 1972 následovala "Setba z vesmíru" s podtitulkem "Stopy a plány mimozemských inteligencí".

V roce 1973 předložil Däniken v knize "Můj svět v obrazech – obrazové argumenty pro teze, spekulace a výzkum" viditelné objekty jeho teorie. V následujícím roce si vzal v knize "Zjevení" kriticky na mušku křesťanství a katolickou církev, legendy o svatých a Ježíšovi, stejně jako např. zázračné zprávy z Lourd.

Další bestsellerový úspěch zaznamenal Däniken v roce 1977 knihou "Důkazy z pěti kontinentů". V roce 1979 vydal "Lexikon preastronautiky" od Ulricha Dopatky, který se stal poprvé standardní dokumentací příčným spojením jím předložených indicií (1993 nově vydáno pod názvem "Lexikon mimozemských fenoménů" a 1997 aktualizováno jako "Velká encyklopedie Ericha von Dänikena").

V osmdesátých letech rozebíral Däniken v několika knihách dřívější přítomnost bohů, zabýval se prehistorií dolmenů, menhirů a megalitových parků a také zemí na Nilu ("Oči sfingy").

V roce 2003 Däniken otevřel ve švýcarském Interlakenu svůj Mystery Park, který prostřednictvím virtuální prezentace představuje záhadná místa a záhady na celé planetě a láká tisíce návštěvníků.

V současné době se Däniken zabývá otázkami spojenými s rozluštěním lidského genomu. Je v něm ukryt nějaký vzkaz z naší dávné minulosti?