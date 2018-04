To jsou prostě „trabanti“. Žlutý cirkus má své muzeum ze samoobsluhy

Legendární východoněmecká auta se tak vrátila do míst, odkud v minulosti vyrážela na dobrodružné výpravy. Nedaleko muzea je dílna, kde je automobiloví nadšenci dávali dohromady a připravovali na nové expedice.

„Je to hlavně iniciativa našeho mechanika, který na Pleši žije, ten to muzeum chtěl spustit a vrhl se do toho po hlavě. Dal to s maximální selskou péčí dohromady a bude na tom prodělávat celý život,“ řekl Přibáň při nedělním otevření muzea. Expozice by měla být přes léto v provozu odpoledne, o víkendech od 11:00.

V muzeu si lze prohlédnout nejen známé žluté trabanty či motorky, ale i četné suvenýry z cest, například kus asfaltu z amazonské džungle nebo lebku, kterou měli cestovatelé připevněnou na střeše.

„Chtěli jsme, aby to bylo příběhové. Všechny stroje jsou dány do dioramatu nějaké části našich cest a je tam obrovské množství fotek a videí. Člověk tím může docela dlouho bloudit, i když je to na malé ploše, a pořád tam něco nacházet,“ uvedl Přibáň.

Muzeum žlutých trabantů cestovatele Dana Přibáně bylo slavnostně otevřeno 1. července v Nové Vsi pod Pleší na Příbramsku.

Autoři expozici obohatili zajímavostmi z „trabantí“ historie a součástí má být i simulátor trabanta s originálními sedačkami a obrazovkou přehrávající hodinový sestřih nejlepších záběrů z čelních kamer.

Navzdory mnoha technickým, organizačním a přírodním komplikacím překonal Přibáňův tým na cestách Hedvábnou stezku, Afriku, Jižní Ameriku i Austrálii. Kromě dvou trabantů projely některé z cest také polský „maluch“ (Fiat 126), Jawa, motockyl ČZ 175, kazašský pionýr a kyrgyzská Yamaha. Na výpravách vznikly úspěšné dokumenty a cestopisné seriály, které jste mohli pravidelně sledovat také na iDNES.cz v rubrice Cestování.

Na poslední cestu z Bangkoku do Prahy se chce Přibáň vydat příští rok v lednu, část exponátů tak bude muset muzeum dočasně opustit. „Holt to bude probíhat v režimu, že tam třeba nějaké to auto nebude, ale zatím tam jsou,“ dodal Přibáň.