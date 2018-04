Dan Přibáň: Trabanta by se vyplatilo v Africe nechat, ale musel s námi domů

6:00 , aktualizováno 13:01

Aspoň jedno auto se vyplatilo v Africe nechat, jejich doprava do Čech stála přes 80 tisíc. "Po takové cestě jsou ale trabanti Egu a Babu členové rodiny a museli domů," řekl Dan Přibáň v online rozhovoru se čtenáři. Na otázku, co by pomohlo chudé Africe, odpověď zněla - poslat všechny děti do škol.