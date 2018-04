Čeští trabantisti: Než jsme si něco stihli začít, museli jsme dál

On-line rozhovor s českými trabantisty od 13:00 On-line rozhovor s českými cestovateli, kteří projeli s trabanty Jižní Ameriku,si můžete celý přečíst ZDE. Hosty byli dobrodruh Dan Přibáň a novinář Aleš Vašíček,

Pohled zblízka: Dan Příbáň i Aleš Vašíček jsou skvělí pohodoví kluci, kteří si na nic nehrajou a klobouk dolů - zodpověděli všech 145 dotazů, které čtenáři položili.

Cesta byla hodně náročná, ale zároveň nádherná, takže cestovatelská kocovina hned tak neskončí, řekl Dan Přibáň. Zároveň naznačil, že už chystá další velkolepý plán, který je prozatím tajný.

Hodně dotazů padlo v duchu - také bych se někam vydal, ale nevím, jak začít, kde vzít peníze? Na to dal skvělou odpověď Aleš Vašíček: "Já měl sen a ten jsem si chtěl splnit. Tak jsem dal výpověď z práce, pak výpověď z bytu, půjčil si peníze a jel. Tečka."

Úterý 29.1.: Všude dobře, tak co doma?

"Byl to masakr, ale stálo to za to," řekl pro iDNES.cz rozesmátý Dan Přibáň krátce poté, co členové trabanto-jawa-maluchové expedice přistáli v úterý ve 14.30 na pražském Letišti Václava Havla. S poukazem na zimu, sníh a také volby pak šéf výpravy přes Jižní Ameriku jen se smíchem podotkl: "Všude dobře, tak co doma?"

Češi, kteří přejeli s trabanty Jižní Ameriku, se po čtvrt roce v úterý odpoledne vrátili do Prahy. Na letišti na ně čekali jejich nejbližší a přátelé, kteří je uvítali domácí slivovicí a koláči - ty napekla maminka jednoho z fotografů výpravy Jakuba Nahodila.

Trabantí expedice trvala přes tři měsíce a Češi při ní ujeli perných 16 578 kilometrů. Když si mají vzpomenout na nejúžasnější momenty z celé dlouhé cesty, vybírá Dan Přibáň tyto tři: "Když jsme vyjeli z BR319, což byla ta šíleně těžká cesta. Když jsme vjeli na Carreteru Austral, nejhezčí cestu Jižní Ameriky. A když jsme dorazili na Moat, nejjižnější místo světa." Poté ošlehaný cestovatel ještě dodává s trochu zkormouceným úsměvem: "A když jsme dojeli do Prahy."

Však také právě s poukazem na zimní plískanici, ale také volby Dan Přibáň prohlásí, že "Všude dobře, tak co doma?" a také, že volby podle něho byly "testem blbosti českého národa".

Během celé expedice prý nepřišel ani jeden moment, kdy by litovali, že se na cestu vůbec vydali. Mezi tři nejšílenější momenty, na které nevzpomínají rádi, však řadí utopení aut v oceánu během silného příboje, několikatýdenní zadržování aut na celnici v Guyaně a ulomené kolo, s kterým však přesto dojeli plánovaný úsek trasy.

Parta, která projela s Jižní Ameriku. Zleva kameraman a fotograf Zdeněk Krátký, vedle něho novinář Aleš Vašíček, uprostřed šéf expedice Dan Přibáň, vedle něho fotograf Jakub Nahodil, úplně vpravo Marek Slobodník (jawa). Poláci chybí, protože si koupili nějaké "supervýhodné" letenky, které se nakonec ukázaly jako ne tak moc výhodné, takže polští malucháři jsou stále ještě na cestě...

Dobrodružství v genech

Dan Přibáň má ale touhu po dobrodružství v genech. Doma se moc dlouho ohřát nechystá, už nyní prý totiž se členy nynější expedice - Jakubem Nahodilem, Zdeňkem Krátkým, Slovákem Markem Slobodníkem a polskými kumpány kujou pikle na dokončení cesty kolem světa. Jeden z plánů je prý opravdovou bombou, ale prozatím musí zůstat tajný.

O tom, že ho dobrodruh Dan Přibáň s dalšími kamarády brzy uskuteční, však vůbec nepochybuju. Ohníčky v očích mluví za své, ty se tam - není divu - objevily i při otázce, kde potkali nejhezčí ženy? Takže kdyby se někdo chtěl inspirovat, bylo to prý v Buenos Aires, Brazílii a také v Chile.

Ještě větší ohníčky pak drsňákovi zasvítily v očích poté, co zvedl do výšky svoji dcerku Anežku, které z daleké cesty přivezl plyšáka tučňáka a indiánskou panenku v peruánském kroji.

Expedice Jižní Amerika odstartovala v září 2012