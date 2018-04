Dokument Trabantem až na konec světa nebude nic pro "poseroutky"

Už několikrát mě napadlo, co dělá Dan Přibáň, ten urputný chlapík, jehož "ulítlou" expedici s trabanty, Jawou a fiátkem přes Jižní Ameriku jsme na iDNES.cz před rokem a půl bedlivě sledovali. Pak mi to nedalo a zavolala jsem mu. Ze sluchátka na mě vyletěla energická palba slov, v níž jsem rozeznala to nejhlavnější: "Makáme na filmu!"

Vy se nyní můžete podívat na první "ochutnávku" snímku, který osloví nejen cestovatele, ale všechny, kdo mají rádi životní výzvy a dovedou se s nimi poprat.

Trabantem až na konec světa

Film Trabantem až na konec světa, který se 13. března objeví v kinech, zachycuje extrémní, 21 124 kilometrů dlouhou cestu napříč Jižní Amerikou, kterou Dan Přibáň s partou nadšenců podnikl na přelomu let 2012 a 2013.

Dan Přibáň Cestovatel, filmař a novinář Dan Přibáň je autorem dokumentárních cestopisných filmů, vytrvalým propagátorem vědy a techniky a člověkem, který rád přijímá velké výzvy. S minimálním technickým vybavením projel trabantem Hedvábnou stezku, Afriku a Jižní Ameriku. V duchu kréda "cesta je cíl" rád připomíná, že "kudy“ a "jak" jsou při cestování důležitější než "kam". Jeho film Trabantem napříč Afrikou je třetím nejlépe hodnoceným českým filmem na portálu ČSFD.cz za posledních 10 let.

Sestava snů v mezinárodním týmu Čechů, Poláků a Slováků od začátku patřila podle slov Dana Přibáně "buď do blázince, nebo na šrotiště." Dva trabanty, polský fiátek a Jawa 250 z roku 1957 se vydaly vstříc tomu nejnáročnějšímu, co se dá v Jižní Americe najít. Amazonský prales, pětitisícové průsmyky And, pouště i oceán.

Nový film zachycuje tuto šílenou jízdu, která rozhodně není bezstarostná, ale je i fascinující a zábavná. Zároveň poodhalí i to, jak se dokáže snést osm lidí ze třech zemí, kteří se navzájem skoro neznají, čtyři měsíce ve žlutých ponorkách? Ta největší výzva totiž není venku, ale uvnitř, upozorňuje na úskalí cesty Dan Přibáň.

A o tom to je!

"Je to legrace, půl roku se na výpravu chystáte, pak se čtyři měsíce probíjíte kontinentem od severu k jihu, a rok zpracováváte, co jste natočili. Když jsme se vrátili před několika lety z africké cesty, přivezli jsme si 60 hodin natočeného materiálu, a když jsme z něj stříhali hodinu a půl dlouhý celovečerák, přišlo nám, že toho je hrozně moc. Takže jsme si z Jižní Ameriky přivezli 480 hodin materiálu!" vysvětluje autor snímku Dan Přibáň.

"Mám hodně rád asijská jídla, kde se sladké mísí s pálivým. A tenhle film, to je přesně ono. Místy je to hrozná sranda, místy je to fakt drsné. Proto jsme si za slogan filmu vybrali citát Bukowského: "Svět patří těm, co se neposerou."