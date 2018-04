Dámská jízda: jak si ji opravdu užít?

Na druhou stranu hodně žen jezdí na kole s pánským rámem a pochvalují si to. Například Lucie Kovaříková jezdí na horském kole s pánským rámem už deset let a dokonce na něm objela za tři roky celý svět. "Při výběru kola hraje hlavní roli velikost rámu vzhledem k výšce postavy. A pak samozřejmě správné nastavení představce a sedla. Pokud bude na kole vše správně nastaveno, vyhneme se bolestem šíje, zad atd. Zda ale půjde o nastavení pánského nebo dámského rámu, je podle mne jedno," říká Lucie Kovaříková. "Co dovede přispět obrovskou k pohodlí jízdy je kvalitní sedlo, rukavice a cyklistické kalhoty

(nosí se bez spodního prádla!!!)," upozorňuje Lucie.