Další průvodci z Ikaru: Francie a pevninské Řecko

Řecko, Athény a pevnina. Vydalo nakladatelství Ikar, ediční řada Společník cestovatele, Praha, 1999, 352 stran, 549 Kč. Francie. Vydalo nakladatelství Ikar, ediční řada Společník cestovatele, Praha, 1999, 672 stran, 749 Kč.

Oba průvodci, podobně jako jejich předchůdci, mají stovky velmi kvalitně vytištěných fotografií, text doprovázejí desítky mapek a infografik, které jsou zvlášť poutavé a oblíbené.Tentokráte Ikar sáhl po turisty vůbec nejnavštěvovanější zemi světa - Francii. Přestože konkurence průvodců o této zemi je u nás velká, tento typ cestovatelské knížky není zde příliš obvyklý, protože kromě dobrého průvodního textu, sází zcela zjevně i na vizuální stránku. Tato metoda vychází z jednoho hesla londýnského vydavatelství Dorling Kindersley, které s těmito turistickými průvodci uspělo na celém světě: "Tyto průvodci ukazují to, co ostatní pouze popisují." Proto jsou tyto knížky určeny hlavně těm, kteří cestují individuálně.Protože filozofie ediční řady Společník cestovatele je založena na podobnosti jednotlivých titulů, tak i průvodce popisující pevninské Řecko z řady "nevybočuje" a je přitažlivý a kvalitní.Na podzim má pak Ikar vydat New York, a příští rok Španělsko, Itálii a u příležitosti letní olympiády Austrálii.