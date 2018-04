DALŠÍ LET NA TAHITI

Air New Zealand plánuje od 7. 6. 2001 zavedení čtvrtého letu z Los Angeles na Tahiti společně s otevřením dalšího spoje Los Angeles - Papeete - Auckland. Rostoucí poptávka vyvolala potřebu dalšího spojení, což bylo potvrzeno i při jednáních, která vedli zástupci Air New Zealand s vládou Francouzské Polynésie. "Nedávná dohoda s Air France nám umožní zavedení čtvrtého letu přes Papeete, které se stalo populární destinací. Nové spojení nám zvláště umožní pokrýt požadavky zákazníků z Evropy ve vysoké sezoně," řekl Gary Toomey, prezident Air New Zealand.