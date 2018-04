Další část Šumavy je uzavřená. Vodáci nesmí na horní Vltavu

Správa parku v pondělí představila definitivní návrh nových pravidel splouvání Teplé Vltavy, která jsou tak přísná, že zaskočila šumavské starosty i podnikatele. Tvrdí, že už nemůže tolerovat poškozování unikátní řeky.

"Návštěvní řád jsme nastavili tak, aby nedocházelo k poškozování dna řeky. Vycházíme z doporučení expertů," řekl ředitel šumavského parku František Krejčí.

Přes léto budou tok řeky hlídat strážci parku i lesníci – dohromady má správa parku k dispozici 45 mužů. Vodákům hrozí pokuta 1 000 korun a správa parku věří, že během měsíce udělá mezi návštěvníky takovou kampaň, že nebude s porušováním zákazu problém.

Ochránci chtěli splouvání zakázat už dva roky

Ochránci přírody, ministr životního prostředí Martin Bursík i odborníci na hydrobiologii tlačí už dva roky na správu parku, ať začne perlorodku říční chránit. Živočichovi, který se nikde jinde v Česku již tak hojně v přírodě nerozmnožuje, vadí zejména dna lodí a pádla vodáků poškozující říční dno.

Správa parku proto přišla s novými pravidly splouvání. S jejich tvrdostí ale nikdo nepočítal.

Šestikilometrový úsek z Lenory na Soumarský most budou moci lodě splouvat jen při limitu 45 centimetrů na vodočetné lati na Soumarském mostě. Na nejkrásnější a nejdelší sedmnáctikilometrový úsek řeky ze Soumarského mostu do Pěkné se nebudou moci vydat od 16. června do 15. srpna vůbec.

"Odborníci nám doporučovali pro tento úsek limit pro splouvání 61 centimetrů. Při něm je ale řekla splavná jen několik dnů v letních měsících a zorganizovat takové splouvání je prakticky nemožné," říká ředitel správy parku František Krejčí. Uvedená část řeky bude tudíž pro vodáky přístupná jen od začátku května do poloviny června a od poloviny srpna do konce října vždy od 8 do 20 hodin. Pro kanoi musí být minimální výška hladiny 61 centimetrů a pro kajak alespoň 56 centimetrů. "Rozdíly pro kanoe a kajaky jsou proto, že při pádlování na kajaku vodáci nezasahují tolik do vody," vysvětluje hydrobioložka správy parku Eva Zelenková. Poslední úsek řeky z Pěkné do Nové Pece pak bude bez limitů jako dosud a tudíž splavný od začátku května až do konce října. Správa parku si ihned za nová pravidla vysloužila kritiku od předsedy Svazu šumavských obcí Františka Nyklese. "Tak tvrdé limity jsme nečekali. Je to špatná zpráva hlavně pro vodáky, my jsme navrhovali omezit například na řece počet lodí i jejich typy," připomíná František Nykles. Perlorodka říční hlavní důvod zákazu splavnosti Teplé Vltavy Perlorodka říční žije v chladných a čistých vodách s malým obsahem vápníku. Živí se filtrací planktonu a detritu z vody. Proto je závislá na potravních zdrojích ve vodě. Zároveň je závislá na tahových cestách lososa a výskytu pstruha, kteří jsou dočasnými hostiteli jejích larev.

V Česku se perlorodka vyskytuje již jen v povodí Teplé Vltavy a Blanice či Malše. Tento mlž je dnes kriticky ohrožen. Za posledních třicet let se populace snížila až o polovinu.

V Teplé Vltavě ji ničí především lodě drhnoucí o dno a pádla vodáků poškozující dno i řasy.

Sám přitom ví, že kritika je nyní to jediné, co šumavští starostové i podnikatelé zmohou. Správa parku totiž předloží tato pravidla ke schválení v polovině června na radě parku jako součást nového návštěvního řádu. I když jeho prosazení s největší pravděpodobností zablokují šumavští starostové, nebude to už nic platné. Správa pak požádá ministerstvo, aby o vydání nového návštěvního řádu rozhodlo ono. A to s ním souhlasit podle slov ministra Martina Bursíka bude.

"Je třeba řeku chránit, nemůžeme se dívat, jak lodě nenávratně poškozují evropský unikát," vysvětluje Martin Bursík.

Splavná Vltava





1. úsek Lenora – Soumarský most 6 km

Jen při limitu 45 cm na vodočetné lati na Soumarském mostě.

2. úsek Soumarský most – Pěkná 17 km

Zákaz splouvání od 16. června do 15. srpna. Minimální výška hladiny 61 cm pro kanoe a 56 cm pro kajaky od května do půlky června a od poloviny srpna do konce října. Plout lze od 8 do 20 hodin.

3. úsek Pěkná – Nová Pec 10 km

Od začátku května do konce října.

Z Modravy na Antýgl

Správa parku chce uzavření Teplé Vltavy kompenzovat vodákům tím, že jim dovolí na jaře splouvat pětikilometrový úsek Vydry z Modravy na Antýgl. Kajaky a kanoe sem pustí od 15. března do konce května, ale jen o sobotách a nedělích od 8 do 20 hodin.

"Vydra dříve splavná byla, ale při jarním tání je to náročná a rychlá řeka, na kterou se rozhodně nemohou vydat rodiny s dětmi, ale opravdu jen zkušení vodáci," prohlašuje dlouholetý vodák Jiří Urban z Písku, který Vydru již několikrát sjel.

Uzavření Teplé Vltavy mu vůbec nevadí. "Nevydal bych se tam, když je v řece třeba jen 45 centimetrů vody. To lodě často drhnou, musí se nosit a není to žádný zážitek," dodává. Vydra může být na jaře splavná jen o víkendech hlavně proto, že zde hnízdí skorec vodní, a správa parku nedopustí, aby ho vodáci rušili po celý týden. "Dříve se Vydra splouvala. Dá se to ale pouze při tání sněhu a to je opravdu jen pro zkušené vodáky,“ uvedl starosta Modravy Antonín Schubert.

Podnikatelé podél Teplé Vltavy, za které vystupuje majitel půjčovny lodí Ladislav Bláha, hovoří o likvidaci podnikání. "Plány správy parku, kterou jsou patrně již definitivní, se dozvídáme od novinářů. To, co nyní navrhují, je výsměch práci stovkám lidí. Měnit pravidla hry uprostřed rozehraného zápasu je nevhodné a pro nás to znamená konec živnosti," zlobí se Ladislav Bláha.

Letos v létě podél Teplé Vltavy začne jezdit i nový ekologický minibus nazvaný Zelená perla. Zatím ale není jasné, zda zdarma, nebo za symbolické jízdné, ani jak často.

Nivu řeky Vltavy řadí správa parku k nejcennějším územím Šumavy a je součástí ptačí oblasti v rámci soustavy Natura 2000. Pro biology a botaniky patří k nejzajímavějším lokalitám a je zahrnuta v ramsarské lokalitě Šumavská rašeliniště, která chrání mezinárodní úmluva o mokřadech. Většina jeho území patří do první, tedy nejpřísněji chráněné zóny parku.

Za sezonu spluje Teplou Vltavu osm až deset tisíc lodí. Na Šumavu každoročně přijíždí zhruba dva miliony turistů.