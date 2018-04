Německé dálnice čeká o víkendu peklo. Budou nejhorší letní zácpy

Hlavní nápor motoristů předpokládá německý autoklub ADAC na tazích směrem na jih. Kromě Bavorů na silnice vyrazí i druhá vlna rekreantů ze sousedního, neméně lidnatého Bádenska-Württemberska, kde prázdniny začaly minulý týden. Zácpy se ale mohou tvořit i v opačném směru, neboť zpět z dovolených zamíří obyvatelé převážně severoněmeckých regionů.

Za trasy, kterým by se řidiči na konci týdne u českých sousedů měli raději vyhnout, ADAC označil dálnici A3 v úseku Frankfurt nad Mohanem až Norimberk, A6 mezi Norimberkem a Heilbronnem, A7 od Würzburgu do Füssenu, A8 ze Stuttgartu do rakouského Salcburku, A9 spojující Mnichov s Berlínem, bavorskou dálnici A93 a dálniční obchvat Mnichova.

Těm, kteří chtějí bez stresu dojet přes Německo na dovolenou, dopravní experti doporučují nevyjíždět na tamní dálnice v pátek a v neděli odpoledne. V sobotu pak varování před hustým provozem platí po celý den. Kdo může, měl by vyrazit ve všední den, kdy je cestování po Německu podle ADAC mnohem klidnější.

Obrnit se trpělivostí autoklub doporučuje i těm řidičům, kteří se o víkendu chystají na hlavní dálniční tahy v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Francii, Chorvatsku nebo ve Slovinsku.