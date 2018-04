Dalmácie: dovolená v pohybu

Svalnatá ruka instruktora sedícího na zádi raftu právě mocně hrábla pádlem do rozpěněné vody a strhla plavidlo do říčního proudu valícího se mezi dvěma kameny.

"Levá pádluj, pravá vzad!" křičí instruktor povely na osádku člunu, která se snaží poprat se silou vodního živlu.

Vzápětí se nad raftem přeženou větve stromů rostoucích podél břehů a všichni rázem leží na dně člunu.

"Raftování na této řece vypadá sice dobrodružně, ale v podstatě to zvládne každý, kdo má chuť si sjíždění řeky vyzkoušet," říká s úsměvem o něco později instruktor, když se vodní proud uklidní a jízda na raftu připomíná spíše "píchání" vody na líně se převalující Berounce.

Jeho slova jakoby vystihovala novou filozofii turistického ruchu na pobřeží Dalmácie. Aby Chorvaté přilákali návštěvníky ze zahraničí, snaží se jim nabízet i takové sportovní a relaxační aktivity, které běžně nosí přívlastek "extrémní", ovšem ve zdejším pojetí je přizpůsobují schopnostem (a peněženkám) běžných turistů.

"Čtyřhodinové raftové 'safari' by nemělo se základním výcvikem a se zapůjčením potřebné výstroje překročit padesát marek na hlavu," říká jeden z pracovníků cestovní kanceláře, která se specializuje na vodní sporty v oblasti střední a jižní Dalmácie.

Překvapení ale číhá na turisty i přímo na chorvatském pobřeží, kde bylo dlouhá léta zvykem jen tak nečinně polehávat na plážích z oblázků a chytat bronz. Názorně to dokládá například majitel jedné z potápěčských škol, které vyrašily podél celé Makarské riviéry i na přilehlých ostrovech, aby pokryly poptávku po tomto stále módnějším sportu.

"Ročně projde naším kurzem dlouhá řada zájemců - z toho je přes čtyřicet procent z České republiky," vysvětluje svoji obstojnou znalost češtiny. "Máme tady dokonce i české učebnice," chlubí se. "Když za námi chodí lidé, že se chtějí podívat pod vodu, nemají o potápění ani potuchy. Po několika dnech odsud mohou odejít s mezinárodní licencí," říká.

Ale ani ten, kdo nechce absolvovat celý kurz, nemusí přijít zkrátka - může si dopřát potápění "na ochutnávku".

Za "ochutnání" však stojí i takzvaný boat paragliding, neboli létání na padáku taženého za motorovým člunem. Zábava, kterou si může vyzkoušet skutečně každý a jež se i na dalmatském pobřeží stává rozšířenou a oblíbenou.

Výborné podmínky pro vyzkoušení tohoto sportu nabízí například na proslulé pláži Zlatni rat na ostrově Brač, známého dobře i českým turistům. Díky ojedinělé plážové kose vybíhající daleko do moře zde může tažný člun dobře manévrovat, a tak start i přistání se v pohodě obejde bez namočených bot.

Avšak tím nová nabídka sportovních aktivit ještě zdaleka nekončí. Chcete se naučit základy sportovní disciplíny zvané free climbing neboli volné lezení? Pak je tu mistr Chorvatska, který zájemcům z řad turistů předvede své umění, například na cvičné stěně u města Omiš na začátku Makarské riviéry, a odvážlivcům pomůže v jejich prvních "krůčcích" po skále - samozřejmě na jistícím laně.

Dává-li však někdo přece jen přednost pohybu přímo u vody, může si z těch méně známých sportů vyzkoušet i toto: mořský kajaking, podmořský lov s potápěním na nádech či noční rybolov s následnou konzumací vlastního úlovku.



Ceny sportů

Rafting na řece Cetině stojí pro jednu osobu přibližně 200 chorvatských kun (kuna je přibližně pět korun). Cena zahrnuje čtyřhodinovou plavbu se základním výcvikem a zapůjčením výstroje (neoprénová kombinéza, záchranná vesta, boty, ochranná přilba, pádlo). Bližší informace na chorvatském telefonním čísle 01/6124300 nebo na internetu www.croatia-adventureatlas. com.

Ceny potápění závisí na délce a úrovni kurzu. Potápění na "ochutnávku" vyjde asi na 250 kun, několikadenní kurz na získání mezinárodní licence stojí kolem 1700 kun.

Z běžnějších sportů se na dalmatském pobřeží často nabízí windsurfingové kurzy - například na Brači stojí kurz pro začátečníky v délce osm hodin 580 kun, dvanáctihodinový pak 795 kun.

Zapůjčení horského kola tamtéž stojí na půl dne 45 kun, na den 70 kun a na týden 400 kun.

UBYTOVÁNÍ:

Je zde široká nabídka ubytování. V kempu zaplatí dospělý kolem 15 kun, za dítě polovinu plus dalších 12 kun za auto. K tomu je třeba připočítat ještě poplatky za elektřinu či zapůjčení ledničky. V apartmánech se platí kolem sta kun na noc, ovšem bez snídaně. K nejdražším patří samozřejmě ubytování v hotelech. Jeden z nejlepších podobných zařízení na Brači, hotel Borak - all inclusive, stojí na týden pro osobu v přepočtu 700 marek. V ceně je však zahrnuto kompletní stravování formou bufetu a celá řada sportovních aktivit včetně zapůjčení výstroje.

INFORMACE:

Podrobné informace o cestách do Chorvatska a možnostech sportovních aktivit lze získat v kanceláři Hrvatska turistička zajednica, Jáchymova 4, 116 30 Praha 1, telefon a fax 02/2317166

UŽITEČNÁ ČÍSLA:

Chorvatský autoklub HAK - informace o stavu na silnicích: 01/4640800, pomoc na silnici: 01/987 (mobil), informace pro turisty: 0800/200200

Je Chorvatsko v současné době pro návštěvníky bezpečnou zemí?

Jet letos na dovolenou do Chorvatska či ne? Otázka, která zřejmě v současné době trápí celou řadu českých rodin. Je to pochopitelné, vždyť Jadranské pobřeží tradičně patří k místům, která v zahraničí Češi, Moravané i Slezané navštěvují nejčastěji.

Příčin k těmto pochybám mají hned několik. Tou první a zřejmě i nejzávažnější je současná situace na Balkáně. Může konflikt v Kosovu ohrozit turisty rekreující se na chorvatském pobřeží? ptá se většina lidí. Odpověď je v tuto chvíli jasná: je to jen minimálně pravděpodobné.

Návštěvník Chorvatska totiž nijak nezaznamená, že se o kus dál bojuje. Všechny služby fungují normálně, hraniční přechody i letiště odbavují bez omezení. Snad jen poněkud prořídlé řady příchozích ze zahraničí vypovídají o tom, že někteří lidé mají obavy sem přijet.

Chorvatská strana se snaží podobné zábrany všemožně rozptýlit. "Podívejte se na mapu. Kosovská Přiština je od Záhřebu vzdálena 748 kilometrů, od Splitu 637 a od Dubrovníku 500 kilometrů," vysvětluje chorvatský ministr turistiky, Ivan Herak. "Jak může někdo říci, že se nalézáme v blízkosti konfliktu?" dodává.

Také Asociace českých soukromých cestovních kanceláří označuje pobřežní letoviska v Chorvatsku za dostatečně bezpečná a bezproblémová pro letní dovolenou.

Události v Kosovu tedy nejsou rizikem pro klidný pobyt na jadranském pobřeží. Větším nepřítelem, proti němuž budou muset návštěvníci z České republiky bojovat, jsou však místní ceny. Ty se proti předchozím rokům opět o něco zvýšily a hrozí-li proto v Chorvatsku nějaký útok, je to útok na turistovu peněženku.

Nejde sice o navýšení nijak drastické, ale pro našince, zvyklého na Chorvatsko jako synonymum cenově přijatelné dovolené, už to přece jen znamená zásah do cestovního rozpočtu.

Sečteno a podtrženo: pokud na Balkáně nezahájí Severoatlantická aliance masivní pozemní operaci, měl by být pobyt v Chorvatsku bez komplikací. Pokud sem však pojedete, nezapomeňte si s sebou vzít více peněz.