Dálkové low costy: do Hongkongu za 6000

Výhody low-costů

+ vysoká úroveň cestování za nízké ceny

+ nízkonákladové společnosti naučily Čechy létat - spousta lidí si nyní dopřává vánoční nákupy v Paříži, kamarádky vyrážejí na víkend do Říma + pokud můžete plánovat dopředu, letenky pořídíte za bezkonkurenční ceny

+ nízkorozpočtové společnosti mají často novější a modernější letadla než tradiční dopravci; letadla i piloti jsou však vytíženi na maximum Nevýhody low-costů

- na palubě se neservíruje žádné jídlo ani pití, musíte si ho koupit

- člověk, který neumí pracovat s internetem, může mít problémy s objednávkou; společnosti často nemají stálá prodejní místa, zvýhodňují pasažéry, kteří si spoje objednávají přes internet; telefonní linka může být placená a v případě, že s asistentkou hledáte výhodný let, telefonát se může prodražit

- když se neobsadí letadlo, může se stát, že společnost let zruší

- společnosti často přistávají na menších letištích, doprava do centra města se pak může prodražit

- low-costy nenabízejí věrnostní programy, to znamená odměny za pravidelné létání

- některé low-costy (například Aer Lingus, Ryanair) požadují peníze za každé odbavené zavazadlo

- low-costy létají z bodu do bodu, ve své nabídce mají pouze krátké destinace; nejsou proto příliš vhodné, když někdo potřebuje chytit navazující spoj



Zlaté tipy

Londýn-Hongkong 1. října tam, 9. zpět. Cena i s poplatky 269,93 libry (cca 11 300 Kč).

Více www.oasishongkong.com

Praha-Londýn/Stansted -Toronto a zpět - kombinace easyJet a Flyglobespan dohromady 2367 Kč + 167 liber (cca 7100 Kč) i s poplatky na termín 4.-13. května