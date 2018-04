Dále do hradu, dále aneb třináct letních akcí na hradech a zámcích

Rytířský turnaj na Sovinci

Na hradě Sovinec se téměř každý víkend o letních prázdninách děje něco zajímavého.

Místem, kde se téměř každý víkend letních prázdnin děje něco zajímavého, je hrad Sovinec. Nejlépe hodnocenou akcí loňské sezony se stal rytířský turnaj Na příkaz císaře, bitva plná nefalšovaných soubojů na sekery, palcáty i meče. Vidět ji na vlastní oči můžete o víkendu 16. a 17. července. K tomu vám Teátr Víti Marčíka zahraje kejklířsko-divadelní pohádku Princ Bajaja, své umění předvede několik šermířských a divadelních společností, uvidíte sokolníky a pohádky, hradem vás provedou průvodci v dobových kostýmech. Děti zaplatí vstupné podle věku od nuly až po 100 Kč, lístek pro dospělé stojí 120 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 330 Kč.

Hodil by se vám víc jiný termín? Pak se na Sovinec vypravte třeba 30. a 31. července na akci Za čest a krále, kdy uvidíte hrad v temné době třicetileté války, 6. a 7. srpna na sokolnické a lesnické slavnosti, 13. a 14. srpna na tradiční historicko-řemeslný jarmark Hodokvas rytíře Kobylky anebo o týden později na obléhání hradu s gotickou bitvou.

Slavnosti a speciální prohlídky v Bečově nad Teplou

Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že na hradě a zámku v Bečově nad Teplou je od roku 2002 trvale vystaven relikviář sv. Maura, po korunovačních klenotech nejcennější zlatnická památka Česka. Pokud jste ho ještě neviděli, vypravte se sem na prodloužený víkend od 15. do 17. července, kdy se konají Bečovské slavnosti. V pátek vás čeká večerní koncert v kostele sv. Jiří a slavnostní večer na zámeckých terasách, v sobotu bude na náměstí tržiště a na faře a před radnicí bude probíhat zábavný program, zakončený lidovou veselicí na Staré poště. V neděli pak program uzavře celodenní akce v bečovské botanické zahradě. Kromě toho vás pozveme na páteční a sobotní technologické prohlídky středověkého hradu, tentokrát zaměřené na použití tradičních stavebních materiálů. Informace, které se během přednášky dozvíte, můžete aplikovat i při přestavbě své chaty či chalupy. Prohlídky jsou velmi oblíbené, nutná je rezervace předem!

Lukostřelci ze Slezských Rudoltic

U zámku ve Slezských Rudolticích bude rušno, odehraje se tu tradiční letní lukostřelecký turnaj.

Pokud to nemáte příliš z ruky na Osoblažsko a do Slezských Rudoltic, vypravte se sem v sobotu 16. července na Velký lukostřelecký turnaj. Klání v historické lukostřelbě, v němž se o ceny utká padesát lukostřelců, se pořádá každý rok a je určené široké veřejnosti, přihlásit se může opravdu každý. Pokud přijedete pouze jako diváci, užijete si zejména historický šerm, ohnivá představení, historické tance, tradiční řemesla i pečené selátko. Do Slezských Rudoltic vás doveze romantická úzkokolejka a v letních měsících můžete nahlédnout i do interiérů zámku, jemuž se přezdívá Slezské Versailles.

Na Hrádek přijelo panstvo!

V červenci se na Sovinec vypravte na program plný soubojů na sekery, palcáty i meče.

...a na zámku v Hrádku u Nechanic je kvůli tomu pořádně rušno. Přijelo panstvo, a tak se všude něco děje, a navíc možná dorazí i císařpán. Nemějte však obavy, o vás bude o víkendu 16. a 17. července náležitě postaráno a čekají vás jen samé radosti, například kostýmové prohlídky s průvodci a ochotníky v dobových kostýmech a předvádění veselých historek ze života na zámku před 150 lety. Nehodí se vám tento termín? Nabídneme vám ještě jeden, příjezd panstva se bude opakovat 13. a 14. srpna.

...a přijíždějí také šermíři, císař a Rožmberkové!

Samozřejmě nepřijíždějí všichni na jeden hrad, a tak si můžete vybrat, zda se společně s nimi vydáte na Cimburk, na Potštejn, na Helfštýn nebo na Kost.

Za lukostřelci do Slezských Rudoltic vás doveze úzkokolejka.

Ty, co zamíří na hrad Cimburk, skrytý v lesích pohoří Chřiby, čekají o víkendu 16. a 17. července vždy dvě odpolední šermířská vystoupení. Na Helfštýně se v sobotu 16. července můžete účastnit Vokohradí, oslav na počest Petra Voka z Rožmberka s komponovaným večerním programem, prohlídkami s průvodci v dobových kostýmech a historickými tanci. A konečně stejný den se na hradě Potštejně odehraje komentovaná rekonstrukce dobytí hradu roku 1339, kdy budoucí král a císař Karel IV. dobyl sídlo loupeživého rytíře Mikuláše Půty. Kromě bojů si užijete středověké tržiště, dobová řemesla, lukostřelbu, prohlídky hradu i ohnivou show. Podobně bohatý program budou mít i Lucemburské slavnosti na hradě Kost o víkendu 23. a 24. července.