Dakar bez řidičáku: smrt a žízeň uprostřed bivaku

anketa: můj nejšílenější zážitek z Dakaru Jiří Janeček, pilot osobního vozu Toyota, poslanec Hned se mi vybaví strach z pásovců, což jsou taková malá zvířátka, která mají neuvěřitelné vlastnosti. Když se třeba zakousne do motorkářské boty, dokáže se na ní udržet i několik kilometrů, než se pustí. A my jsme se pásovcům složitě vyhýbali, když jsme loni uvízli v poušti… Druhá vzpomínka je smutnější. Hodně mě zklamalo, když jsme zapadli do hluboké duny, asi metr kolem nás projel doprovodný kamion Mitsubishi, který nás nechtěl vytáhnout, i když by ho to zdrželo pět minut. To mě mrzelo, protože my pomáháme i konkurenčním týmům, jak to jen jde.