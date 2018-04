Dachstein: špičkové lyžování pro náročné

Skipas v hlavní sezoně: (20.12. - 19.03.)

týdenní

dospělí: 179,50 €

junioři (16 až 19 let): 166,50 €

děti (6 až 15 let): 89,50 €

denní

dospělí: 33,50 €

junioři (16 až 19 let): 31,00 €

děti (6 až 15 let): 16,50 € Skipas mimo sezonu:

týdenní

dospělí: 167,00 €

junioři (16 až 19 let): 154,50 €

děti (6 až 15 let): 83,50 €

denní

dospělí: 31,00 €

junioři (16 až 19 let): 29,00 €

děti (6 až 15 let): 15,50 €