Ďáblova bible i nejdelší leporelo. Konec zimy je ve znamení knihomolů

Do Brna za největší knihou

Chcete na vlastní oči spatřit největší knihu světa? Pak se vydejte do brněnského Letohrádku Mitrovských, kde je do 3. dubna 2016 k vidění její kopie. Maketa středověkého rukopisu Codex gigas je ústředním exponátem výstavy Ďáblova bible/100 podob knihy. Výstava návštěvníky seznamuje s historií knižní kultury – od Egypta a Mezopotámie přes Čínu, Indii až po evropský rozkvět rukopisné a později tiskařské tvorby knih.

Originál Ďáblovy bible, která svůj název získala kvůli výjimečnému vyobrazení ďábla, mohli čeští návštěvníci vidět jen krátce - na speciální výstavě v pražském Klementinu v letech 2007 a 2008. Ač jde o rukopis vytvořený v zaniklém klášteře v Podlažicích u Chrudimi, od konce třicetileté války je ve vlastnictví Švédského království. Autorem makety vystavené v Letohrádku Mitrovských je Jiří Fogl ze Žamberku. Zatím co původní Ďáblovu bibli vytvořil jediný člověk, nad tvorbou knihy vážící 75 kilogramů pracoval pan Fogl se spolupracovníky a všichni nad ní strávili několik stovek hodin.

Pro žamberského knihvazače není Ďáblova bible první faksimile historické knihy, kterou vyrobil. Na svém kontě už má například Kostelecký kancionál z 16. století či Rukopisy královny Elišky Rejčky.

Nejdelší kniha světa i knižní kompot

Kromě největší knihy světa je k vidění další český unikát – obří leporelo „Dějiny udatného českého národa“, jehož autorkou je Lucie Seifertová, která tvrdí, že jde o nejdelší knihu světa. Historie českých zemí od pravěku po současnost je v knize o rozměrech dvakrát 70 metrů vylíčena velmi vtipně a s nadsázkou.

Vynález knihtisku znamenal revoluci – do té doby dlouho opisované rukopisy se ze dne na den staly dostupnými širokému publiku

Výstavu zpestří také mnohé knižní unikáty a knihvazačské kuriozity. Exponáty zapůjčili jak soukromí sběratelé, tak instituce, jakou jsou Moravská galerie v Brně, Expozice knižní vazby v Lokti nad Ohří, Muzeum Vyškovska nebo Národní archiv v Praze.

Speciální kategorií výstavy je kolekce výtvarníka Iva Vodičky z Litoměřic, která je důkazem, že ani návrháři a výrobci knih své fantazii meze klást nemusí. Prohlédnout si budete moci například sadu bubnových, lístkových nebo válečkových knih, přesýpací básně, knižní kompot, knihu v podobně cd nebo magnetofonové pásky a další kuriozity.

Pro nejmenší knihomoly

Součástí výstavy Zlatá stuha 2015 v Poštovním muzeu jsou také dětské výtvarné dílničky a autorská čtení

Zejména dětští čtenáři mohou zavítat do útulných prostor Poštovního muzea, které ve spolupráci s českou sekcí IBBY představuje výstavu Zlatá stuha 2015 – Nejlepší české knihy pro děti. Do 20. března 2016 představuje to nejlepší, co se v dětské literatuře událo za posledních pět let a k vidění nabízí oceněné exponáty autorů i ilustrátorů. Spatřit tak můžete například tvorbu Stanislava Kolíbala, Jiřího Žáčka, Jiřího Franty nebo Marie Štumfové. Děti určitě zaujme i doprovodný program, který tvoří výtvarné dílny nebo autorská čtení.

Po stopách české vzdělanosti

A milovníci knih a knihoven mohou navštívit i další - tentokrát stálé expozice. Mezi milníky české vzdělanosti jistě patří příchod jezuitského řádu a založení pražského Klementina ve druhé polovině 16. století. Národní knihovna, která dnes v Klementinu sídlí, uchovává nejcennější rukopisy a všechny knihy vydané na našem území od roku 1807.

Nádherný barokní sál obsahuje původní mobiliář i knihy, kterými kdysi listovali pražští jezuité

Návštěvníky Klementinum zve k procházce historickou barokní trasou, která zahrnuje prohlídku Astronomické věže, Zrcadlové kaple a barokního knihovního sálu. Nejen všechny knihomoly pak určitě potěší návštěva knihovního sálu s překrásnou freskovou výzdobou a několika cennými glóby. V místnosti jsou knihy s nabílenými hřbety a červenou značkou, které tam byly už v době, kdy Klementinum sloužilo jako konvent členů Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuitům.

Další zajímavou expozici naleznete v západočeské Plzni, kde sídlí Muzeum knihtisku a knihy. To tam není umístěno náhodou – právě v západočeské metropoli byla roku 1476 vytištěna vůbec první kniha na území českých zemí. Stálá výstava nabízí ucelenou procházku po dějinách knihtisku – prohlédnout si můžete sazečské hnízdo, knihtiskový rychlotisk Viktorka 1820 ze 70. let minulého století, který je i po 200 letech stále provozuschopný, tiskařský stroj Intertype z roku 1928 a mnoho dalšího.