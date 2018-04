Dá se v Česku vůbec dobře lyžovat? Ano, ale raději se vyhněte víkendu

Na stránkách iDNES.cz se na toto téma rozvířila dramatická diskuze v souvislosti s otevřením nového areálu Monínec ve středních Čechách. Mnoho lidí si stěžuje, že i toto nové, dobře vybavené středisko ihned postihla stejná nemoc, která trápí většinu ostatních míst v Česku - nekonečné fronty především o víkendech a o svátcích.

Malá lyžařská kapacita

Odborníci se shodují, že na to, kolik lidí u nás lyžuje, je v Česku velmi malá lyžařská kapacita. Je to dáno především charakterem našich hor a také klimatem. České hory prostě neumožňují to, co Alpy. Stavbu velkých rozlehlých středisek s možností lyžování na velkých plochách.

Teplejší klima pak zase brání tomu, aby třeba i menší střediska vyrůstala na kterémkoli kopci kdekoli v české krajině tak, jako je tomu třeba v americké Minnesotě, a to přesto, že tam nemají žádné velké hory. Tam si díky drsné zimě mohou dovolit úspěšně provozovat středisko v nadmořské výšce 300 m n.m.

Uvědomme si, že máme na deset milionů lidí jediné středisko, které má více jak 15 km tratí – to je Špindlerův Mlýn. V kterékoli alpské zemi by patřil k menším až malým centrům. I velmi průměrné zimní středisko v Rakousku - například rodinné Kühtai v Tyrolsku - má 35 km sjezdovek.

Navíc celková přepravní kapacita Špindlu je 20 500 lyžařů za hodinu. I Kitzbühel, který se co do počtu kilometrů tratí a kapacity stěží vejde do desítky největších rakouských středisek, má téměř 150km sjezdovek a hodinovou kapacitu vleků a lanovek 82 000 lidí.

Ostatní místa v Česku se mohou "chlubit" prakticky jen kilometry v jednotkách a přepravní kapacitou v řádu pár tisíc lyžařů.

Celé Rakousko má dohromady přes 70 regulérních zimních středisek, z nichž absolutní většina je větších než náš Špindl.

Chybí možnosti expanze

Většina existujících míst u nás přitom nemá možnost dramatické expanze. Rozšiřování a budování nových sjezdových tratí naráží na reálné možnosti daných míst a také na restrikce ekologů a lesníků. Pouhé přidávání nových přepravních zařízení také nic neřeší, protože by se mohlo stát, že lyžaři ucpou sjezdovky. Tím by se zároveň enormně ohrozila bezpečnost lyžařů.

To vše je fakt a nedá se s tím nic zásadního udělat.





Zlepšení krok za krokem

Navzdory tomu musíme uznat, že se situace českého lyžování postupně zlepšuje. "Česko určitě v poslední době postoupilo na pomyslném žebříčku zase o kus dál," říká bývalý vynikající závodník ve sjezdovém lyžování a dnes starosta Špindlerova Mlýna Bohumír Zeman. "Vývoj je jasný, v posledním období se upravují nejenom sjezdovky, jejich profil a šíře, ale i dopravní zařízení - ta ze všeho nejvíce. Dalším krokem, který pomáhá lyžování stabilizovat a umožňuje jezdit od půlky listopadu do začátku dubna, je umělé zasněžování. Střediska, která jsou takto vybavena, jako je třeba právě Špindl, na tom získávají."

Letošní zimu se na naše poměry fantasticky zvedl areál Lipno (má dokonce tři nové čtyřsedačky, sedm a půl kilometru tratí a hodinovou kapacitu 11400 lyžařů). Zároveň de facto vyrostlo úplně nové středisko Monínec ve Středočeském kraji. Každý takový přírůstek, byť nemůže dramaticky změnit celkovou situaci, musíme vítat všema deseti. Možnosti českých lyžařů se tím alespoň trochu rozšiřují a je to určitě lepší, než kdyby se nedělalo nic, jak konstatovali mnozí čtenáři iDNES.cz v diskusi pod článkem o Monínci. Navíc v konkrétních případech Monínce a Lipna jde určitě o zvyšování konkurenčního boje, což přinutí i ostatní střediska vylepšovat.

A teď konečně to hlavní. Dá se tedy u nás dobře lyžovat? Odpověď zní ano, ale lyžař u toho musí trochu přemýšlet a nedoufat v nemožné.

Kde lyžuju já Já už v tom mám jasno, říká lyžař Jan Zvolenský. Rozhodl jsem se, že u nás budu jezdit už jen na běžky, takže každý rok vyrážíme celá rodina, pokud nám to rozpočet dovolí, na dvě dovolené. Jednu běžkařskou někde u nás - letos jsme byli v Jizerkách, a druhou do Alp. Když se výjimečně vydám někam na sjezdovku u nás, tak jedině ve všední den. Chytrý lyžař u nás nelyžuje o víkendu

"Chytrý lyžař si může v Česku dobře zalyžovat určitě ve všední den," říká Ondřej Katz, šéfredaktor prestižního Ski Magazinu a zároveň sám zkušený lyžař, který už projezdil s lyžemi půlku světa. I on byl minulý týden o víkendu na Monínci, ale velké fronty ho nerozházely. "Nejel jsem tam kvůli sobě, ale na malé loučce jsem učil jezdit své dítě a bylo to ok. "České hory jsou nebo mohou být bezvadné, ale prostě hlavně ve všední den. Kdo jede o víkendu, musí počítat s možností, že to nebude kvůli frontám stát za moc."

Fronty zažijete i v cizině

Katz zároveň upozorňuje, že o víkendech a o svátcích nemusí být lyžování žádný med ani na mnoha místech v cizině. Zejména tam, kde jsou střediska blízko velkých aglomerací. Fronty dnes můžete podle něj klidně zažít v takzvané "špatné" termíny například v oblasti Ski Amadé v Rakousku.

Sám autor tohoto článku pak narazil na až půlhodinové fronty loni ve švýcarském superstředisku Verbier, 25 minutové na některých místech úžasného okruhu Sella Ronda v italských Dolomitech nebo ve francouzském Morzine, které je součástí největší propojené oblasti světa Portes du Soleil.

Recept na fronty z USA

Šéf Ski Magazínu Ondřej Katz přitom upozorňuje, že někde ve světě našli na fronty zajímavý recept. "Existují menší soukromá střediska v USA, kde zavedli omezenou kapacitu. Na každý den prodají omezený počet skipasů a je to. Ski pas si přitom může každý dopředu rezervovat na internetu. To by možná mohlo být řešení pro taková místa, jako je třeba Monínec," říká Katz.

Kdo se s těmito fakty přesto nespokojí a nechce zamířit do ciziny, má pořád ještě možnost využít v Česku nejméně dvě na naše poměry velká střediska, kde šílené fronty prakticky nezažije. Jde o již zmíněný Špindlerův Mlýn a renovovaný areál Lipno.

"Od pondělí do pátku se ve Špindlerově Mlýně lyžuje prakticky bez čekacích dob," říká marketingová manažerka areálu Martina Čermáková. "Víkendy jsou plnější - záleží na páteřních přepravních zařízeních - tam jsou čekací doby do 15 minut - na dalších do 5 minut. Podařilo se nám to i díky tomu, že jsme závodní lyžování přestěhovali na sjezdovku Stoh a ostatní tratě tak už nebývají uzavřené. Navíc máme dobrý tip pro naše návštěvníky - areál Labská. Tam jezdí třísedačková lanovka a bývá tam dnes nejvolněji," říká Čermáková. Bohumír Zeman pak doporučuje lyžařům i sjezdovku Stoh.

Manažer areálu Lipno Martin Řezáč zase upozorňuje, že v tamním areálu i 30. prosince loňského roku, kdy zatím přijelo nejvíce lyžařů, byly čekací doby maximálně 15 - 17 minut. Jinak o lednových víkendech se podle jeho informací čekalo maximálně do pěti minut.